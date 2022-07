Luisgé Martínez, artífice de los discursos del presidente: “Supe que era gay cuando me enamoré”

Luisgé Martín, el creador de algunos discursos del presidente del gobierno Pedro Sánchez, es todo un referente dentro del colectivo gay donde ha liderado la conquista de los derechos LGTBI, desde que desnudó por entero su sexualidad en su libro «Amor al revés». A partir de ese momento muchos le han identificado como el nuevo Pedro Zerolo. El escritor atiende a LA RAZÓN en una entrevista en la que nos comunica que empieza una nueva andadura como director del nuevo Instituto Cervantes de Los Angeles, cuya inauguración está prevista a finales de año.

Además de ser un escritor de moda, su calado intelectual le ha hecho hacerse un hueco de reconocimiento en el mundo cultural. En la entrevista que mantenemos con él, recalca que «la atención a los colectivos LGTB va a estar en los próximos años en peligro». Ganador del ultimo premio Herralde de novela con «Cien noches», se ha convertido en todo un referente en el mundo literario y nos explica lo difícil que fue desnudar su homosexualidad después de acabar la dictadura. «Entonces -nos dice- ser gay era una tara, o un pecado, o una perversión diabólica. Los que la sentían eran monstruos. En ese contexto, puedes imaginar lo que es un curso para un niño de clase media, en una familia católica y de orden, como eran entonces la mayoría de las familias. Un desastre moral y vital». En aquel periodo era impensable imaginar que un día, el hombre que tanto sufría, podría casarse con otra persona de su mismo género, como así ha sido. Luís contrajo matrimonio con el ilustrador Axier Uzkudun. Se conocen dese hace quince años. Le preguntamos cómo compagina su vida y si ha pensado en tener algún hijo. «Nos compaginamos con absoluta normalidad. A esta edad no sería un hijo, sino un nieto, (jaja) o sea que está completamente descartado. Yo tuve algo parecido al instinto paterno muy joven. Luego me desapareció. Y luego me volví definitivamente egoísta y tuve la seguridad de que prefería tener tiempo para viajar, para leer o para llevar una vida disipada. Estoy seguro de que habría sido un pésimo padre, de modo que me alegro de haber tomado esa decisión».

Cuando le preguntamos cómo supo que era gay, precisa con naturalidad que «la homosexualidad no nace en los testículos, sino en el corazón. Yo supe que era gay cuando me enamoré. Hasta entonces me habían atraído vagamente los chicos, pero ni siquiera tengo recuerdos muy claros de eso. A partir de ese enamoramiento, desaparece la duda y todo se fija en la memoria».

Luisgé Martín / Foto: Jesús G. Feria

Según significa en la entrevista, Pedro Sánchez nunca ha opinado sobre el hecho de tener en el equipo a un novelista que habla tanto de sexo: «No creo que tenga que opinar nada. Lo que le importa al presidente de mí es lo que pienso de su proyecto político y la capacidad que tenga para aportar algo en él. De todas formas, no hay ninguna brecha entre mi vida literaria y mi vida política. Me interesa mucho la naturaleza humana y la forma que tenemos de relacionarnos». El literato también quiere puntualizar que «en los discursos de Pedro Sánchez, he contribuido en ellos literariamente con mis herramientas de escritor, pero los discursos del presidente los escribe el presidente, que tiene perfectamente claro lo que quiere decir». Luis nos manifiesta su alegría por la más que polémica Ley Trans aprobada estos días, a pesar de que ha sido contestada por sectores feministas clásicos del PSOE: «Estoy muy contento de que por fin se hayan aprobado la Ley Trans y la llamada Ley Zerolo. Y se ha hecho llegando a acuerdos con los colectivos LGTBI, lo que es una garantía. Más derechos para todos, también para quienes dudan de la ley. España vuelve a ponerse a la cabeza del mundo en estos asuntos».

Un chaval tonto y pacato

Luisgé es consciente de que muchos ya le llaman el nuevo Pedro Zerolo: «No tengo nada que ver con él, salvo que comparto todos los ideales que tenía. Él era un político extraordinario y yo soy un escritor. Zerolo, al que todos echamos mucho de menos, tiene otros herederos».

Escribió «Amor al Revés» por necesidad personal: «Es que me sirvió para entender a ese chaval tonto y pacato que fui. Si el propósito hubiera sido ayudar a alguien, habría escrito otro tipo de libro más ensayístico. Eso no quita para que, una vez escrito, haya intentado que mi experiencia les pueda servir a otros de referencia».