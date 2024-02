Irene Montero, celosa y convencional en su vida sexual: "No abriría mi relación con Pablo"

Amores vendo que para mí no tengo. Así podríamos concluir el paso de Irene Montero por el Ministerio de Igualdad (de enero de 2020 a noviembre de 2023) después de escuchar su intervención en el podcast Animales Humanos, conducido por el influencer y comunicador Ibai Vegan. La exministra, adalid machacona, junto a su inseparable Ángela Rodríguez "Pam", de la diversidad sexual, se desgañitó durante tres años contra el patriarcado y la toxicidad de los celos. Ahora se declara abiertamente celosa e incapaz de abrir su relación con Pablo Iglesias a terceras personas.

El exvicepresidente del Gobierno y exsecretario general de Podemos y actual presidente del Instituto República y Democracia Pablo Iglesias, y la ministra de Igualdad y diputada de Podemos Irene Montero MARISCAL Agencia EFE

En su conversación con Ibai de algo más de dos horas, la exministra se sincera como madre y esposa y de sus confidencias se desprende que sigue un modelo de familia de lo más convencional junto a Pablo Iglesias, de 44 años, y sus hijos, los mellizos Manuel y Leo, de seis, y Aitana, de cinco. A punto de cumplir 36 años, la política encabezará la lista de Unidas Podemos para las Elecciones Europeas.

Realmente, no es la primera vez que expresa su forma de vivir la sexualidad, aunque sorprende que insista en ello. "Soy una persona celosa. Lo reconozco. No con orgullo, pero me han educado así y no me veo capaz de exponerme a una relación abierta. Me veo muy lejos de poder intentarlo, aunque soy consciente de que mi posición no es la más saludable".

No obstante, encuentra justificación y añadió que la imposición de las relaciones monógamas están llenas de muchos mitos y mandatos "que nos hacen sufrir muchísimo y entiendo que puedas sentir estos vínculos intensos con más de una persona al mismo tiempo. Me resulta absolutamente fácil de entender, pero imposible de ejecutar", zanjó.

La ministra de Igualdad, Irene Montero Mariscal EFE

Hay que reconocer que la salida del Ministerio de Igualdad le ha apaciguado sus formas. Justo hace un año LA RAZÓN analizaba con ayuda de expertos su comunicación no verbal, y la conclusión parecía preocupante. "Su mente parece estar siembre bajo un huracán emocional y transmite excesiva ira con su rostro, sus gestos cortantes, su voz o su modo de hablar tan rápido", explicaba José Luis García Ovejero después de ver la entrevista televisiva de la exministra con Pedro Piqueras. Interrumpió al presentador en varias ocasiones y no dejó de enseñar los dientes, un gesto ancestral de defensa, igual que lo es su mirada directa y el ceño siempre fruncido. "Son expresiones asociadas a la irritabilidad y al resentimiento que repite en cualquier escenario y reflejan tensión y necesidad de reafirmarse en sus ideas. Como si tuviese una espina personal clavada, alguna herida abierta", añadía este experto.