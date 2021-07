El veredicto de Mariñas sobre el debut de Rocío Carrasco en ‘Sálvame’: “Soberbia, prepotente y desacertada”

Gente

Iba tremenda. Tal parecía una “bacaladera” con pocos años, Rocío Carrasco ya no tiene edad para vestirse así cual veinteañera . Como descuidada, censurablemente personal y muy segura de sí misma, sin preocuparse del aspecto y sintiéndose por encima de todo. Un ejemplo de soberbia, autoconfianza y prepotencia realmente inadmisible, hay que poner los pies en tierra. Desacertada al máximo con aspecto reprobable, muy lejos de la realidad y excesivamente orgullosa, demostró ignorar qué terreno pisa. Rocío pasa de todo y eso le pasará factura y no será muy tarde.

Su jaleado desembarco como gran estrella de ‘Sálvame’ no dio el resultado imaginado. Ahora lo lamentan comprobando que ha sido contraproducente y que en vez de concentrar atención, aplausos, curiosidad, seguimiento y júbilo, solo generó desilusión y tristeza. Resulta penoso, deprimente y agobiante ver todo lo ilusionado transformado en nada. De lo mas acongojante y parece que irremediable. Es lo que temen. Tocan madera ante un futuro preocupante, inquieto y lleno de incertidumbre y malpiensan que la Carrasco, la en lejana época adorada y jaleada Rociito, no saldrá indemne. Está por ver y demostrar si el proyecto aguanta y se mantiene atrayendo como precipitadamente lo hizo su anuncio. Los hay ilusos que siguen confiados creyendo que la sección generaría mucha audiencia resultando exitosa, algo que ahora parece improbable. Aunque no perdamos la esperanza y conservemos la ilusión. Ya se sabe qué es lo último que se pierde.

Rocío Carrasco en su debut en 'Sálvame'

Hay que tener fe y mantener la confianza como ilusionados lo hacen Jorge Javier, Carlota Corredera y Paz Padilla. Ellos siguen entregados, ilusionados con el proyecto ya menos idílico, aunque genere esperanzas suponer que en septiembre la segunda parte acaso alcanzará los objetivos. A ver si felizmente resulta así y aparece un nuevo ‘Tómbola’. Nos haría mucha falta y llenaría el hueco existente donde con otros populares Rocíito sería protagonista imprescindible porque ella es fundamental y necesaria carne del corazón. Ojalá se cumplan los pronósticos.