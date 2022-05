kiosco: Don Juan Carlos, Paz Padilla y Sara Carbonero, protagonistas de las revistas del corazón

La revista “¡Hola”! ha acompañado al Rey Juan Carlos en su viaje de vuelta a España. “Fue un día espectacular para viajar, pudo seguir perfectamente la costa española y, al ver tanto verde después de dos años en el desierto, le dio una punzada en el corazón”, cuenta su biógrafa, Laurence Debray. Tenía unas ganas enormes de poner un pie en su país y de ver de nuevo a su familia y a sus amigos y, finalmente, el pasado jueves 19 de mayo, después de casi dos años, pudo cumplir el sueño de regresar a España. Pasadas las siete de la tarde y, en medio de una enorme expectación, Don Juan Carlos aterrizaba en el aeropuerto de Peinador (Vigo), donde le estaban esperando a pie de escalera su primogénita, la infanta Elena, Pedro Campos y su mujer, Cristina Franze.

Además, la misma revistapublica en exclusiva un exhaustivo reportaje de Sara Carbonero en el que analiza su relación con el músico Nacho Taboada, su última escapada a Cádiz y su reencuentro con amigas en la noche madrileña. Coincidiendo con el cumpleaños de Iker Casillas, la periodista salió con Patricia Gómez, ex del futbolista Óliver Torres, y Blanca Antón, pareja del delantero Alberto Bueno.

Después del fin de su relación con Kiki Morente, la también empresaria parece estar de nuevo ilusionada gracias a Nacho Taboada. Tras los primeros rumores que apuntaban a que Sara habría iniciado una relación con el músico, productor y técnico de sonido zaragozano, hace unos días, se hicieron públicas las imágenes de la cita que ambos tuvieron en un local de conciertos.

Lara Álvarez, de nuevo soltera y sin compromiso, a sus espléndidos treinta y seis años, tras romper con el italiano Davide Rey, es también protagonista de las revistas del cuore.

En “Semana”, los protagonistas son Christian Gálvez y Patricia Pardo. La pareja ha paseado su amor por las calles de Florencia en un romántico viaje del que la revista tiene fotos exclusivas.

La misma publicación muestras las fotos del último plan de Rocío Flores y Olga Moreno, unas imágenes que confirmarían que siguen tan unidas como siempre a pesar de todo.

Carmen Borrego ha puesto tierra de por medio tras la boda de su hijo. A pesar de que para ella ese día fue profundamente feliz, las críticas han terminado empañándolo. Sus estilismos o las ausencias en el enlace fueron puestas en entredicho y eso ha llevado a Carmen a decir ¡basta!. Si bien nadie conocía cuál era su paradero, la revista publica imágenes en exclusiva de su viaje a Canarias, acompañada de su marido José Carlos Bernal.

Kiko Jiménez protagoniza la portada de “Lecturas”. El exnovio de Gloria Camila enseña su casa y afirma que “Antonio David Flores decía que Gloria Camila era su tipo”. Sincero y sin miedo a nada, Jiménez concede una demoledora entrevista en la que ataca sin piedad a su exnovia, Gloria Camila. En este polémico testimonio, que no dejará indiferente a nadie, se atreve a analizar cómo es la relación de estrecha amistad entre la hija de la Jurado y Antonio David Flores.

Belén Esteban compra una casa para su hija. Gracias a la buena salud financiera de su empresa de gazpachos y patatas fritas, la tertuliana ha adquirido una vivienda para su hija en Paracuellos de Jarama, la misma localidad donde ella vive con Miguel Marcos.

La misma revista también publica imágenes de Carmen Borrego, al sol de Canarias tras la boda de su hijo.

La revista “Diez Minutos” dedica su portada de este miércoles a la humorista Paz Padilla, que recarga pilas en Cádiz junto a su amigo Xoan Viqueira, al que conoció gracias a su antiguo director David Valldeperas. La presentadora se ha regalado una escapada a su tierra para desconectar, tomar el sol, reencontrarse con sus hermanos que viven allí y pensar. La revista cuenta en exclusiva todos los detalles de su día de playa.

En exclusiva, “Diez Minutos” entrevista a Rubén Sánchez Montesinos. El exculturista confiesa que “siempre me han gustado los hombres maduros”. Terminada su aventura en ”Supervivientes 2022″ Rubén confiesa haberse sentido “discriminado” en el reality y reprocha que no hayan explicado quién es él y de dónde viene. Su paso por el concurso de superviviencia ha sido breve pero intenso, protagonizando alguna que otra bronca con Kiko Matamoros, de la que afirma que no se ha visto todo, y sus polémicos desnudos cuando era un “parásito”. El novio de Enrique del Pozo ha aterrizado en Madrid con 17 kilos menos y dispuesto a dar un cambio radical en su vida.