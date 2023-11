Alejandra Rubio respalda el ataque de Meli Camacho a Edmundo Arrocet

La muerte de María Teresa Campos no solo ha dejado desolada a su familia, también a sus íntimos amigos, que han atesorado muchísimos recuerdos con ella. Quizá las amistades que cuidó la presentadora a lo largo de los años son quien mejor la conocen, pues hay cuestiones que no se tratan con la familia y tan solo un confidente puede servir de apoyo. En el caso de la madre de Terelu Campos y Carmen Borrego, esta es Meli Camacho, que se ha hartado de oír hablar de Edmundo Arrocet desde que falleciese su amiga, por lo que ha decidido conceder una entrevista en exclusiva para poner los puntos sobre las íes.

Meli ha hablado con especial dolor sobre algunos capítulos vividos por su amiga con Edmundo Arrocet como protagonista, a quien ve como un “manipulador”. Él ya ha respondido, pero también lo ha hecho Alejandra Rubio, que ha querido aprovechar la ocasión para subrayar la importancia de esta mujer en la vida de su abuela y, por supuesto, también la relevancia de su testimonio. “Meli, desde que yo tengo uso de razón es íntima de mi abuela. Yo he pasado todos los veranos y toda mi infancia con ella y ella siempre ha estado a su lado y ha visto muchas cosas”, reconoce la colaboradora en su programa, ‘Así es la vida’, de Telecinco.

Alejandra Rubio Así es la vida

La nieta de María Teresa Campos sabe el especial vínculo que mantenía con Meli Camacho, a quien considera fiel confidente de su abuela y una de las personas que mejor la conoce del mundo: “Cuando tienes relación con un amigo no es lo mismo que una familia, con un amigo compartes mucho más que con la familia no compartes. Si ha hablado tan claro y tan contundentes es porque está harta de escuchar mentiras y todo lo que se está diciendo. A mí me parece bien que cuente su versión, ha dicho cosas que yo ni tan siquiera sabía”, reconoce la joven tras ver el contenido de la revista ‘Semana’.

María Teresa Campos con Meli Camacho Gtres

Uno de los puntos en los que Alejandra Rubio ha querido hacer inciso de la entrevista es cuando Meli Camacho acusa a Edmundo Arrocet de traicionar a María Teresa Campos. Aseguraba que el cómico chileno avisó a la prensa para que les pillasen en su primer encuentro juntos. Sobre esto, la colaboradora reconoce que ya tenía sus sospechas: “Lo de que Edmundo llamó a la prensa es algo que se comenta muchísimo, así que no me sorprende que él llamara a la prensa en la primera cita para que les sacaran”. Atrás queda el buen rollo que un día tuvieron entre ellos, ahora Alejandra, con el dolor que ha visto que le causó a su abuela, no perdona y apoya a todo aquel dispuesto a respaldar la versión de la familia.