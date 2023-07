Así sobrevive económicamente Rafa Mora lejos de la televisión

Rafa Mora supo reinventarse y pasar de ser un mero buscador del amor de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, a convertirse en un rostro habitual en calidad de colaborador de ‘Sálvame’ y otros programas de la cadena. Pero desde la cancelación del espacio presentado por Jorge Javier Vázquez, el joven valenciano se ha quedado sin un hueco en televisión. Esto le ha obligado a tener que volver a reinventarse, encontrar nuevas fuentes de ingreso para salir adelante y mantener su privilegiado tren de vida. Unas vías de negocio que ya había comenzado a explotar antes incluso de que se anunciase el final de su programa y que ahora sustentan su supervivencia económica.

Aunque sus sueños siempre han estado centrados en permanecer frente a las cámaras, ahora ha aceptado que ahora no lo tiene todo a su favor. Llegó a matricularse en Periodismo para desempeñar mejor su papel como colaborador, aunque su deseo era convertirse en presentador y tener su propio espacio. Pero ahora su trabajo dista mucho del mundo de la comunicación, aunque parece que no le pesa el final de su carrera televisiva. Al menos por ahora. De hecho, antes de apagarse las cámaras para él, aseguró que “no me va a faltar el trabajo después de ‘Sálvame’. Trabajo en la discoteca La Reserva y este verano voy a hacer todos los domingos una fiesta en un beach club en Ibiza”.

Rafa Mora en una d sus intervenciones en "Sálvame" Mediaset Telecinco

Parece que en el mundo de la noche se sabe desenvolver tan bien, que Rafa Mora incluso presumía de poder darle trabajo a sus compañeros de plató ante la certeza de que sus respectivos puestos corrían peligro. Su trabajo en la discoteca parece llenarle, al menos sí mientras dure el verano y cuenten con él como reclamo para los jóvenes: “No os preocupéis, que este verano, por lo menos, os doy curro a quien quiera”. De hecho, tan en serio se ha tomado su tarea como organizador de eventos para este local, que sus redes sociales se han llenado de anuncios y reclamos para atraer a sus fieles seguidores a este punto festivo de la isla pitiusa.

Eso sí, más allá de la discoteca a la que ahora presta sus servicios y teniendo en cuenta que los estudios de Periodismo los ha aparcado, Rafa Mora tiene que pensar en más planes alternativos. Esto pasa por continuar sacando un jugoso rendimiento económico a sus redes sociales con promociones y campañas publicitarias, ante sus más de 620.000 seguidores. También se reservará alguna que otra exclusiva en el papel cuché y es que en breve pasará por el altar para jurarle amor eterno a su novia, Macarena. Un feliz momento que presumiblemente deseará compartir con el público, confiando su gran día con una revista.

Rafa Mora, en 2018 G3 GTRES

Pero, además de su trabajo en la discoteca ibicenca, sus redes sociales y futuribles exclusivas, Rafa Mora tiene una fuente de ingresos estables gracias a que tuvo el cuidado de invertir el dinero que ha ganado en televisión. Su fortuna ha sido estratégicamente invertida en inmuebles: “Llevo más de diez años tirando de alquileres, tengo dos casas que compré sin hipoteca en Benicàssim y Castellón. Fue mi inversión”, aseguraba a ‘Lecturas’ el colaborador, que decía con orgullo que es capaz de adaptarse a un sueldo de 1.000 o 1.500 euros al mes, “ajustándome el cinturón, me puedo tirar 30 años sin trabajar”. Con esto, el valenciano deja claro que hambre no va a pasar y que tiene patrimonio suficiente como para mantenerse arriba sin necesidad de volver a los platós de televisión, pese a la ilusión que le hacía.