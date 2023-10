Gustavo, el chófer de María Teresa, por fin da su verdadera opinión sobre la familia Campos

El pasado 5 de septiembre fallecía María Teresa Campos a los 82 años de edad tras una larga enfermedad. Y 10 días después, Gustavo, el chófer de la veterana periodista, al que consideraba como uno de sus hijos, entró a "GH VIP" como participante. Y ahora, que está en la cuerda floja y que puede ser uno de los expulsado de esta noche, el hombre de confianza de María Teresa Campos se ha sincerado en la casa de Guadalix y ha dado su opinión sobre las Campos más mediáticas: Terelu, Carmen Borrego y Alejandra Rubio.

Sobre la nieta de María Teresa Campos, Gustavo solo ha tenido buenas palabras: "Alejandra me parece la más fuerte de las tres. Es súper lista, no se le escapa ni una. Me gusta mucho el carácter que tiene. Es muy fuerte mentalmente". La colaboradora de "Así es la vida", al escuchar esto sobre el chófer de su abuela, no ha dudado en agradecerle las palabras desde su puesto de trabajo.

Gustavo y María Teresa Campos Gtres

"Terelu es sin lugar a dudas una gran madre y dice mucho de ella el hecho de que se lleve bien con Alejandro Rubio, el padre de su hija. Es generosa hasta decir basta. Terelu es una mujer en la que se puede confiar plenamente. Me ha ayudado mucho", declaraba Gustavo sobre la hija mayor de María Teresa Campos en Guadalix. Tampoco ha tenido ninguna mala palabra sobre Carmen Borrego, disipando así los rumores sobre una posible mala relación entre ambos. "Quizá es la más cercana nada más conocerla. Aunque no tanto como Terelu. Pero cuando las conoces, te das cuenta que las dos son todo corazón".

Seguro que estas palabras han emocionado a las hijas de María Teresa y a su nieta más mediática en estos momentos tan complicados por los que están atravesando todo el clan Campos a raíz de la muerte de María Teresa Campos. El fallecimiento de la veterana comunicadora supuso un gran varapalo para toda la familia que, a día de hoy, sigue recuperándose y asimilando que la periodista ya no está con ellos.