El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, publicó un video en Facebook junto a su esposa, la primera dama de Ucrania, Olena Zelenska, con motivo del Día de San Valentín. En el vídeo, de 24 segundos de duración, la pareja sostiene un ramo de flores. En la grabación, Zelensky dice: “Buenas noches a todos. Es 14 de febrero de 2022. Hacer este video con mi esposa no es fácil, pero queremos mostrar a todo el mundo que estamos juntos, que estamos en casa y que estamos en Ucrania”. Por su parte, la esposa de Zelensky, Olena, añade: “Quiero decir Feliz Día de San Valentín y que amamos a Ucrania”. El líder ucraniano ha visto como desde que llegó al poder hace dos años y medio, su popularidad ha caído en picado. Solo el 30% de la población del país quiere que Zelenski se postule para un segundo mandato y aún menos, el 23%, votaría por él.

8:01h EEUU pide a sus ciudadanos que abandonen Bielorrusia “inmediatamente”

El Departamento de Estado de Estados Unidos pidió hoy a los ciudadanos estadounidenses en Bielorrusia, fronterizo con Ucrania, que abandonen el país “inmediatamente” debido al riesgo de detenciones y a una gran presencia militar junto a la frontera ucraniana. “Los ciudadanos estadounidenses en Bielorrusia deben salir de inmediato por medios comerciales o privados”, aseguró el Departamento en un comunicado en el que advierte de una “aplicación arbitraria de las leyes, el riesgo de detención y una “inusual y preocupante concentración militar rusa a lo largo de la frontera de Bielorrusia con Ucrania”. Además, la nota también cita las restricciones de entrada al país por la covid-19 como otra de las causas para no viajar al país.

Asimismo, recuerda que el pasado 31 de enero ordenó la salida de Bielorrusia de los familiares de los funcionarios estadounidenses en la embajada de Minsk. Estados Unidos anunció este lunes el traslado “temporal” de las operaciones de su embajada en Ucrania desde la capital, Kiev, hasta la mayor ciudad del oeste del país, Lviv, al insistir en que Rusia podría atacar el país “esta semana”.

7:32h Rusia lleva más soldados a la frontera con Ucrania

Rusia está enviando miles de tropas adicionales a su frontera con Ucrania en una señal de que Vladimir Putin podría prolongar la crisis durante semanas, informa este martes el diario The Guardian. Los funcionarios británicos estiman que otros 14 batallones rusos se dirigen hacia Ucrania, cada uno compuesto por unos 800 soldados, además de los 100 batallones concentrados en las fronteras, una fuerza con la que se cree que Moscú podría lanzar una invasión. Londres cree que el presidente ruso aún no ha decidido atacar a Ucrania y es posible que nunca lo haga. Pero la acumulación continua de fuerzas de más de 150.000 llevó al primer ministro Boris Johnson a interrumpir un viaje a Cumbria para presidir una reunión de emergencia de Cobra el martes.

Esta imagen satelital del 4 de febrero de 2022 proporcionada por Maxar Technologies muestra las tropas rusas y el equipo en Rechitsa, Bielorrusia, al norte de la frontera con Ucrania. AP

21:40h Reunión de alto nivel en Bruselas

Mientras tanto, el Pentágono anunció que el Secretario de Defensa, Lloyd Austin, irá a la reunión ministerial de defensa de la OTAN en Bruselas esta semana, y también visitará Polonia y Lituania, países vecinos de Ucrania. El secretario de prensa del Pentágono, John Kirby, dijo que Austin se reunirá con los presidentes, ministros de defensa y otros líderes clave de Polonia y Lituania, así como con las fuerzas estadounidenses en esos países. Kirby dijo que Austin también tiene previsto celebrar una reunión trilateral con los jefes de defensa de las tres naciones bálticas, Lituania, Letonia y Estonia.

Aircrafts are seen on the deck from the command bridge of the aircraft carrier USS Harry S. Truman, near Split, Croatia, Monday, Feb. 14, 2022. USS Harry S. Truman aircraft carrier anchored off the coast of Split, after taking part in a 12-day NATO naval exercise in the Mediterranean that ended on Feb. 4. (AP Photo/Darko Bandic) FOTO: Darko Bandic AP

21:15h Ucrania sube un 30% el salario a los militares

En plena tensión ante un inminente ataque ruso, no ha pasado desapercibido la orden que ha dado el presidente Zelenski. Según recoge Europa Press, el presidente de Ucrania ha ordenado al Gobierno aprobar un decreto para incrementar en un 30 por ciento el salario de las Fuerzas Armadas con efecto a partir del 1 de marzo.

La medida pretende mejorar la seguridad económica de los miembros de las Fuerzas Armadas y también del Servicio de Guardia de Fronteras y de la Guardia Nacional, informa la agencia de noticias Interfax-Ucrania.

“El Consejo de Ministros de Ucrania aprobará en el plazo de un día un plan de acción que garantiza a partir del 1 de marzo de 2022 un incremento del apoyo económico a los militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania de un 30 por ciento”, explica el decreto Número 53 de 2022 de Zelenski.

La norma prevé además un incremento del 20 por ciento para el Servicio de Guardia de Fronteras y de la Guardia Nacional.

20:57h “Aún hay una ventana crucial para la diplomacia”

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro británico, Boris Johnson, ven una ventana crucial para la diplomacia en Ucrania. Según recoge Reuters, durante una llamada entre ambos mandatarios, Biden y Johnson acordaron que había una ventana crucial para la diplomacia y una oportunidad para que Rusia diera un paso atrás y evitara el desastre en Ucrania, indicó la oficina de Johnson tras una llamada entre los líderes.

“Estuvieron de acuerdo en que sigue habiendo una ventana crucial para la diplomacia y para que Rusia dé un paso atrás en sus amenazas hacia Ucrania”, aseveró un portavoz de Downing Street en un comunicado tras la llamada.

“Los líderes enfatizaron que cualquier otra incursión en Ucrania resultaría en una crisis prolongada para Rusia, con daños de largo alcance tanto para Rusia como para el mundo”.

20:15h Zelenski confirma que ha sido informado de que “Ucranía será atacada el 16 de febrero” y declara el miércoles como “Día de la Unidad”

Ucrania ya ha sido informada de que Rusia invadirá su territorio el próximo miércoles 16 de febrero, según ha anunciado el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

“Nos intimida una gran guerra y una vez más fija la fecha de la invasión militar. Esta no es la primera vez. Pero nuestro estado es más fuerte hoy que nunca”, dijo en su cuenta de Facebook. “Luchamos por la paz y queremos resolver todos los problemas exclusivamente a través de negociaciones. Y Donbass y Crimea volverán a Ucrania. Sólo de una manera diplomática. No miramos a los de otra persona, pero no daremos los nuestros. Tenemos un ejército increíble. Nuestros chicos tienen una experiencia de combate única y armas modernas. Esto ya es más fuerte que el ejército hace ocho años. Confiamos en nuestras fuerzas armadas, y nuestros militares también deberían sentir nuestro apoyo, nuestra unión y nuestra unidad. La base de nuestro ejército es la confianza de nuestra propia gente y una economía fuerte”.

Zelenski afirma que “nos dicen que el 16 de febrero será el día del ataque. Vamos a hacer que sea un día sindical. El decreto ya ha sido firmado. Esta tarde colgaremos banderas nacionales, nos pondremos cintas azul-amarillas y mostraremos al mundo nuestra unidad”.

El presidente de Ucrania ha declarado el 16 de febrero como el Día de Unidad en Ucrania en respuesta a informaciones que hablan del posible inicio de una invasión rusa del país ese día. Agregó que, ese día, los ucranianos colgarán “banderas nacionales”, usarán cintas azules y amarillas y mostrarán al mundo su unidad.

Según el texto del documento, citado por Interfax Ucrania, el objetivo de la medida consiste en “aumentar la consolidación de la sociedad ucraniana y fortalecer su resistencia en las condiciones de crecientes amenazas híbridas”. De acuerdo con el decreto, la bandera nacional será izada en domicilios particulares e instituciones oficiales y los ucranianos cantarán el himno del país a las 10.00 horas locales.

Moscú ha negado planes de atacar a Ucrania y ha acusado a Occidente de crear “histeria” sobre la supuesta invasión rusa del país vecino.

El ministro de Relaciones Exteriores de Francia ha advertido que ‘todos los elementos’ están listos para una ‘gran ofensiva’ de Rusia contra Ucrania, según recoge la agencia AFP.

18:33h El Pentágono advierte: Putin añade más fuerza y capacidades militares

El presidente ruso Vladimir Putin está añadiendo más fuerza y capacidad militar cerca de la frontera de Ucrania cada día que pasa, acaba de reconocer el portavoz del Pentágono John Kirby en una entrevista en la MSNBC.

“Este es un Ejército que, que continúa fortaleciéndose, continúa preparándose más. Se están ejercitando, así que creemos que tiene muchas capacidades y opciones disponibles en caso de que quiera usar la fuerza militar”, aseveró Kirby.

“Creemos que tiene muchas capacidades y opciones a su disposición. En caso de que quiera usar la fuerza militar, y como hemos dicho, podría ocurrir cualquier día”, y añadió que Estados Unidos tampoco ha descartado posibles ciberataques por parte de Rusia.