La pandemia agita la campaña electoral en Italia

La pandemia irrumpe en la campaña electoral italiana. La candidatura del virólogo Andrea Crisanti en las listas del Partido Demócrata liderado por Enrico Letta ha sorprendido e indignado al resto de partido italianos, que consideran que los socialdemócratas utilizan la figura del conocido experto en enfermedades infecciosas, uno de los especialistas más mediáticos durante la emergencia sanitaria a raíz de la Covid-19, para rascar votos entre la opinión pública.

Durante la primavera del 2020, mientras la Covid-19 azotaba con fuerza Italia y se extendía rápidamente por el resto del continente europeo, hubo un hombre en la región del Véneto, epicentro de la pandemia en el país transalpino junto a Lombardía, que desarrolló una innovadora estrategia con la que consiguió reducir a cero los contagios y convertir un pequeño territorio en el laboratorio italiano del coronavirus.

Andrea Crisanti, un respetado especialista en enfermedades infecciosas, profesor de Microbiología en el Imperial College de Londres y la Universidad de Padua, sospechaba que los positivos que no presentaban síntomas también podían contagiar el virus y puso en marcha un innovador estudio. La hipótesis, que hoy parece una obviedad, no lo era hace sólo dos años. El experto propuso realizar test masivos a todos los habitantes para lograr identificar a los asintomáticos. En colaboración con la Cruz Roja, sometió a la prueba del coronavirus al 96% de la población de Vo’, donde se había identificado a la primera víctima mortal en Italia. Los primeros test permitieron descubrir que el 3% de los habitantes habían sido contagiados, a pesar de que cerca del 70% no presentaba síntomas.

Durante los meses más duros de la pandemia, Crisanti se convirtió casi en una celebridad y una de las figuras más respetadas y mediáticas en Italia. Eso no impidió que el virólogo criticara algunas de las decisiones de las autoridades italianas respecto a la crisis sanitaria, lo que le llevó a alejarse del gobierno regional véneto, con el que había colaborado durante meses. Su candidatura ahora en las filas del socialdemócrata PD, con el que se presentará a las urnas el próximo 25 de septiembre, ha llevado al debate electoral, por primera vez, la gestión italiana de la pandemia.

La polémica se reavivó después de que Crisanti defendiese en una entrevista a medios italianos que si Italia hubiera estado gobernada por Matteo Salvini durante la crisis sanitaria, el país tendría “300.000 víctimas de Covid en lugar de 140.000″. Una acusación a la rápidamente respondió el líder de la Liga, quien en una nota oficial denunció que “especular con los muertos” era “vergonzoso”. El ex primer ministro italiano y actual líder del partido centrista Italia Viva, Matteo Renzi, también se sumó a las críticas y afirmó que “la gestión de Cristanti como virólogo fue alarmista”.

El líder del PD, Enrico Letta, principal impulsor de la candidatura política del científico, denunció que “la lluvia de reacciones a la candidatura de Crisanti deja claro que en la derecha impera la cultura antivacunas”. Mientras tanto, el ministro de Sanidad en funciones, Roberto Speranza, del partido progresista Articolo Uno (escisión del PD), recordó como algunas formaciones de derechas se opusieron a los cierres, al confinamiento y a la vacunación masiva de la población para evitar la propagación del virus durante los meses más duros de la pandemia. “Por parte de la derecha, ha habido demasiadas ambigüedades en este ámbito”, lamentó Speranza.

Por su parte, el líder de Azione, Carlo Calenda, que se presentará en una coalición con Renzi a las próximas elecciones generales, criticó que se utilice la pandemia para fines electorales. “Hemos apoyado con lealtad todas las medidas tomadas por los distintos gobiernos pero ahora no exploten la pandemia”.