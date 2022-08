Special Price de Zara: este mini bolso rosa será la obsesión de madres e hijas para la ‘rentrée’

Llegó la vuelta a la oficina y como toda experta en moda, estamos deseando llegar con nuestras mejores galas para ser la envidia de todos nuestros compañeros (esto que quede entre tu y yo). Son muchas las tendencias que llegan fuerte este otoño para arrasar en todos los looks y nos queremos hacer con todas. Por ello, hemos revisado el catálogo de Zara y hemos visto que ha llegado el momento de rebajar productos y llevarlo a su sección de Special Price, ¿cómo se nos iba a escapar a nosotros una rebaja?. Sí, hemos encontrado un producto que será la nueva obsesión de madres e hijas para la vuelta a la rutina.

Hemos vivido unas vacaciones de verano que no se nos olvidarán pero, la vuelta a la rentrée está aquí ya y nuestros looks de otoño, nos están esperando y... ¡tenemos nueva adquisión! Sí, sí. Lo que leéis. Entramos en el Special Price de Zara y nos topamos con un bolso que será el nuevo fichaje del otoño y que tiene el color estrella de la temporada, el rosa. Un color que viene acompañado de la tendencia ‘Barbiecore’ y que veremos, en muchas ocasiones, este año y parte del que viene. Si la Reina Letizia se adelantó al color del otoño, nosotros adelantamos que este fichaje de Zara será tu nueva obsesión (y la de tu madre).

Mini bolso asa abalorios, de Zara (17,99€)

MINI BOLSO ASA ABALORIOS FOTO: zara

Se acabó robarle del armario a tu madre las prendas más vintage, ahora será ella la que quiera este bolso en sus looks diarios. Se trata de este bolso asa con abalorios de Zara que es de talla mini, en color rosa que se convertirá en tu must para todos los looks del otoño. Es perfecto para llevarlo con un total look en rosa o para crearte un look en tonos jeans con el que serás la más ideal de la oficina.

Este otoño, madres e hijas serán la sensación de la rentrée y volver a la oficina te será mucho más fácil con este accesorio de talla pequeña y que dará que hablar entre tus compañeros. Si Rosalía convirtió ‘Despechá' en un éxito mostrando solo 15s de su canción, tu podrás convertir en un éxito tus looks del otoño con este bolso de Zara que hasta la mismísima Tamara Falcó te querrá copiar.

¿Estas preparada para arrasar por las calles con la tendencia más top del momento? Estamos esperando tus mejores looks