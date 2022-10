Las segundas partes nunca fueron buenas: los ex mejor guardados en el cajón

¿Cuántas veces habéis escuchado la frase: ‘’Las segundas partes nunca fueron buenas’'? Seguro que infinidad de veces y en todas las áreas de la vida, porque sirve para todo. Es una de las frases hechas más usadas por la humanidad: para una película, para un libro o, como en esta ocasión, para volver con tu ex. Hay veces que las parejas terminan por un problema grave, otras por toxicidad y otras, simplemente, porque no son compatibles pero, lo mejor, es no volver. Aunque es cierto que hay veces que lo dejas y sigue el amor ahí, siempre hay algún motivo por lo que acabar una relación y es mejor, acabar una etapa (y más si ha sido traumática).

Hay veces que es mejor dejar el pasado a un lado y tener en cuenta solo la realidad y el presente de una relación, el estado que se encuentre y lo que necesitamos a nuestro lado, en ese preciso instante. Por ello, hablamos con Patri Psicóloga sobre la superación de las infidelidades, cómo romper con tu pareja y sobre la venganza que existe, por parte de ambos, cuando hay una separación de por medio. Hay ocasiones en las que nuestra cabeza nos llevan a lugares que no queremos revisitar, los ex mejor guardados en el cajón.

Una pareja feliz durante su relación FOTO: pexels

Decir adiós a tu pareja no es nada fácil, debe haber motivos muy claros por los que necesitamos huir de las relaciones y reencontrarnos con nosotros mismos. En las parejas no hay buenos y malos, hay personas que pasan por un calvario emocionar antes de dejar a su pareja y eso hay que tenerlo en cuenta: ‘’Por más que se intente ver los pros y contras, cuando ya no se siente, es muy complicado seguir juntos’', confiesa. Cuando nos encontramos en este momento hay que tener clara varias cosas y nuestra experta nos lo aclara: ‘’No podemos responsabilizarnos del dolor, tenemos derecho a una vida plena, no le llames por compasión, no sigas como amigo por pena, decídete a tomar la decisión, no dejes por teléfono a nadie, no pidas un tiempo y cuida a los amigos cercanos a la pareja’', estos consejos son la clave para romper con tu pareja de la mano de nuestra experta. Si tomaste una decisión así, ha llegado el momento de pensar en ti.

Decir adiós a tu pareja puede ser un gesto sano FOTO: pexels

Pero, depende el tipo de ruptura, unas son más fáciles que otras. Por ejemplo, superar una infidelidad en no es nada fácil: ‘’Perdonar una infidelidad es un reto complicado, más por la desconfianza y la incertidumbre que se genera, que por la voluntad de la persona traicionada’', confiesa Patri. Pero, cuando te separas o divorcias y hay familia de por medio, las cosas son más complicadas. Hay que empezar a pensar en terceros para que no afecte en su desarrollo personal: ‘‘Si eres la parte dejada, intenta aceptar la ruptura de forma elegante. Piensa como quieres que tus hijos recuerden la relación que tenían sus padres antes de separarse. Por ello, hay que medir la consecuencias de tus palabras y actos’', confirma.

Ex pareja discutiendo en el parque FOTO: pexels

Cuando tomamos la decisión de dejar a una pareja, es por algo. Pero, ¿por qué hay veces que recaemos? Esto puede ser producido porque te sientas solo: ‘’Las personas al sentirse solas, equivocan la nostalgia de la soledad con el amor, deciden volver a dar una oportunidad a lo que no funcionaba y, lo normal, es que siga sin funcionar. Si tomas estas decisiones impulsivas, confundirás a tu ex y le harás mucho daño. Date un tiempo y convive con la soledad’', concluye la experta. Tras las palabras de la psicóloga, reconfirmamos la frase que abría esta publicación, las segundas partes nunca fueron buenas, los ex están mejor, guardados en el cajón.