Este vestido de terciopelo de Paula Echevarría x Primark es todo lo que necesitas para triunfar en Navidad

Contando los días estamos para que llegue la Navidad, exactamente y como diría La Vecina Rubia, quedan 9 domingos para Navidad. Ya sabemos que se trata de la época más festiva del año y que se puede convertir en la que más amamos nuestros looks: desde conjuntos glitter que nunca más te volverás a poner durante el año hasta vestidos con escote de infarto que después nunca sacarás de tu armario. Por ello, esta vez, nos preparamos con antelación y Paula Echevarría nos da la respuesta al primer look de Navidad que desearemos copiar. Ya sabemos que Paula Echevarría es una de las grandes expertas de moda de nuestro país y después de agotar el abrigo rosa (de su propia colección para Primark) nos trae la propuesta perfecta para ser la más elegante de nuestra ciudad.

Cuando hablamos de elegancia, se nos viene a la cabeza Carmen Lomana pero, en esta ocasión, Paula Echevarría nos trae la mejor propuesta del mercado para tener el primer look de Navidad solucionado (y en octubre). Se trata del vestido de terciopelo de la colección Paula Echevarría x Primark con el que nos ha sorprendido la influencer, en su perfil de Instagram. Un total look con el que nos ha deleitado en riguroso negro, que ha destacado con los zapatos de tacón de Magrit en color rojo y una chaqueta crop negra para evitar las bajas temperaturas de Madrid por la noche. Sin duda, un look que merece la pena copiar y con el que preparar la Navidad, no será tan complicado. Este año, seremos las más elegantes de las fiestas.

Vestido midi de terciopelo negro con apertura, de Primark (18€)

Vestido midi de terciopelo negro con apertura FOTO: Primark

Aunque aún queda para Navidad, tener en vista los primeros looks e inspiraciones no está de más. Es el momento de fichar este vestido de Paula Echevarría (antes de que se agote) y respirar tranquilas de aquí a Navidad.