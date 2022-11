10 productos de Zara para comprar este Black Friday

Ya está aquí, ha llegado el Black Friday y ha llegado el momento de fichar las mejores prendas para tener una Navidad idílica y al mejor precio. Además, desde que se celebra el Black Friday en España, los ciudadanos han decidido adelantar las compras navideñas al último viernes de noviembre para conseguir mismos regalos a un precio más competitivo. Las firmas de moda llegan hasta el 70% de descuento en el viernes negro (aunque siempre arrasa la tecnología en estos aspectos). Pero, los descuentos de Inditex dieron comienzo en la tarde de ayer y hemos fichado los 10 productos de Zara que necesitamos comprar en Black Friday y que puede ser un perfecto regalo para Navidad.

Blazer Cruzada Pata de Gallo, de Zara (35,97€)

¿Quién no necesita una blazer cruzada en su armario? Este básico es de los más ideales que tiene Zara y es perfecto para la creación de nuestro fondo de armario, combina con todo y es ideal.

BLAZER CRUZADA PATA DE GALLO FOTO: zara

Vestido Corto Estampado, de Zara (23,97€)

Si quieres ir pensando en el verano, es el momento. Este vestido corto estampado que nos propone la firma de Inditex, es ideal para las tardes de verano, aunque se puede usar en invierno con botas altas y medias y desafiar al frío.

VESTIDO CORTO ESTAMPADO FOTO: zara

Pantalón Efecto Piel ZW 90′s, de Zara (17,97€)

Necesitamos este pantalón en nuestro armario. Los pantalones de efecto piel son tendencia y como expertas en moda, necesitamos fichar todos los looks necesarios para triunfar. Además, es muy rockero y ese estilo, siempre funciona.

PANTALÓN ZW 90´S WIDE LEG EFECTO PIEL FOTO: zara

Camisa Oxford, de Zara (13,77€)

Básica, sencilla y de rayas. Una camisa Oxford es necesaria en nuestro fondo de armario para combinar con chalecos, blazer o para ir a la oficina. Una camisa nunca es una mala opción para comprar y menos a este precio.

CAMISA OXFORD FOTO: zara

Blazer Recta Oversize, de Zara (33,57€)

Desde que la tendencia oversize acaparó todas las miradas, no podeos dejar de enamorarnos de las chaquetas oversize y esta gris de Zara con hombreras marcadas, darán un toque sofisticado a tu look de invierno.

BLAZER RECTA OVERSIZE FOTO: zara

Falda Midi Satinada, de Zara (23,97€)

Ya lo sabemos, todas las mujeres de 50 años necesitan esta falda midi satinada para llevar con sus botas altas favoritas, es la tendencia y si no que se lo digan a Pilar de Arce.

FALDA MIDI SATINADA FOTO: zara

Cazadora Efecto Piel Cremalleras, de Zara (29,97€)

¿Una cazadora por menos de 30 euros? ¿qué más se puede pedir? Un básico de armario que te pondrás con todos tus looks más locos y casuales. Sin duda, una prenda que agotará existencias este Black Friday ¡hazte con ella!

CAZADORA EFECTO PIEL CREMALLERAS FOTO: zara

Bota Alta Tacón Piel, de Zara (65,40€)

Si eres amante de los zapatos, no puedes olvidarte de meter en tu cesta de la compra, una botas altas de piel, dignas de cualquier outfit de experta en moda.

BOTA ALTA TACÓN PIEL FOTO: zara

Chaleco Vestido Cruzado, de Zara (35,97€)

Se trata de uno de los vestidos más favorecedores en la figura de la mujer y es ideal para combinar con sandalias, botas altas o con botines cowboy.

CHALECO VESTIDO CRUZADO FOTO: zara

Vestido Halter, de Zara (7,77€)

Un básico de armario que quizás (no) necesitamos pero... ¿Quién no lo querrá por ese precio? ¡Te puede solucionar un look en cinco minutos!

VESTIDO HALTER FOTO: zara

¿Estáis preparadas para arrasar este Black Friday? Estos fichajes darán el punto positivo a tus looks de invierno (y parte de verano)