Mar Flores se convierte en la reina de París con este conjunto ‘made in Spain’

Aprovechando el que será el punte mas largo del año, muchas de nuestras famosas favoritas no han querido dejar escapar estos días de vacaciones para pegarse una escapada y pasar estos días de frío y lluvia en otros destinos. Pero mientras que algunas prefieren escaparse buscando el sol y la playa, otras prefieren aprovechar las fiestas para embeberse del espíritu navideño que recorre muchas de las capitales de Europa, y así disfrutar de las primeras compras navideñas y de las luces que adornan las ciudades.

Una de las que parece haber elegido la segunda opción ha sido Mar Flores. La ex modelo y diseñadora ha viajado hasta París para pasar unos días disfrutando de la Ciudad de la Luz, que en esta época prenavideña parece más luminosa que nunca. Pero como todo sabemos, París es también la capital de la moda por excelencia, por lo que a la hora de elegir los looks que meter en la maleta, Mar ha sabido estar más que a la altura.

Siempre fiel a las prendas con sello español, Mar Flores ha querido dejar su impronta con un estilismo que es la inspiración perfecta que necesitas para tus fiestas de Navidad, y que favorece igual ya tengas 20 o 50 años. Pero seguramente lo mejor de todo es que puedes usarlos por las prendas por separado para tus próximos eventos de invitada.

Pero metiéndonos en el look en concreto, la ex modelo ha elegido un top de cuello alto y repleto de lentejuelas o pailletes dorados de la firma The 2nd Skin Co. Un top que ha combinado con una falda midi de moiré en color naranja e otra firma española, Redondo Brand.

Top de paillettes, de The 2nd Skin Co

Top de paillettes, de The 2nd Skin Co FOTO: The 2nd Skin Co

Falda tipo lápiz de cintura alta de moiré en color naranja, de Redondo Brand (259 euros)

Falda tipo lápiz de cintura alta de moiré en color naranja, de Redondo Brand FOTO: Redondo Brand

Sin duda el detalle que más nos ha sorprendido es que en la web de la firma, la falda aparece rematada con un detalle de plumas, algo que Mar ha decidido eliminar para conseguir un aire más informal.