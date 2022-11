Mar Flores nos enseña cómo llevar con éxito las botas por encima de la rodilla si tienes más de 50 años

Por fin ha llegado uno de nuestros momentos favoritos del año, el de ponernos las botas. Y no nos referimos en sentido figurado, si no en su significado más auténtico. Porque el calzado más representativo de los meses de frío ha tardado en hacer su aparición, pero ahora y bien entrado el otoño, la calle y por supuesto su reflejo virtual, esto es Instagram, empiezan a llenarse de todo tipo de modelos y looks con los que sacar el máximo partido a tu par favorito.

Aunque como suele pasar, cada temporada tiene su predilección por algún que otro diseño, eso sin olvidar de clásicos atemporales que parecen ya tan instaurados entre nosotros que es difícil concebir un otoño o invierno sin ellos. Entre los segundo podríamos hablar de las botas tipo Chelsea, las botas de agua, las botas cowboy o las de estilo ecuestre. Si bien, como suele pasar en todo el mundo de las tendencias, hay temporadas en las que están más presentes que otras, lo cierto es que sacar tu par favorito de ellas nunca te hará ver desfasada ni fuera de moda.

Pero la gran pregunta es, ¿cuáles son las elegidas que se encuentran entre los primeros? Pues este año, las botas que podríamos decir que se encuentran de plena tendencia son las botas XXL. No hablamos solo de botas altas, no, si no de las famosas OTK (Over The Knee), o botas por encima de la rodilla. No hace mucho le veíamos un diseño en color azul a Paula Echevarría par disfrutar de la noche de Madrid.

Y si eso no te dio las pistas de lo que se avecinaba, te invitamos a que mires con detalle el último look de Mar Flores, que nos da una lección perfecta de cómo lucir estas botas si tienes más de 50 años. En su caso, la ex modelo ha lucido un diseño de Jimmy Choo que ha combinado a la perfección con un top con detalles de plumas en las mangas de Pedro del Hierro y falda negra de tubo de ante de Balmain.