¿Tienes hambre? Ahora más, con estos lujosos restaurantes de España

El Bulli

El Bulli, restaurante de 3 estrellas Michelin ubicado en el extremo noreste de España, está considerado como uno de los mejores restaurantes del mundo. Ha figurado como el restaurante número uno en el mundo por Restaurant Magazine con un récord de cinco veces y está dirigido por el chef principal Ferran Adriá.

Los platos típicos son tempura de huevas de trucha fría y caliente, y tapioca de jamón ibérico.

Arzak

Otro fantástico restaurante vasco es Arzak, situado en San Sebastián, con la cocina hecha por una combinación única de padre e hija. Arzak mezcla sabores mediterráneos robustos con el siglo XXI, brindando una experiencia verdaderamente única en la vida. Considera optar por el menú degustación de 16 platos altamente recomendado durante su visita.

Los platos típicos incluyen atún blanco ahumado con higos frescos y piñones.

Can Fabes

Can Fabes se dedica a ofrecer algunas de las mejores cocinas españolas del país, con platos clásicos a la vanguardia del menú. «El reloj nunca hace tic-tac en Can Fabes», destacándose como uno de los restaurantes únicos en el que se le anima a quedarse, hablar y pasar una velada agradable después de haber terminado su comida. Can Fabes fue también el primer restaurante catalán en conseguir un establecimiento de 3 estrellas Michelin.

Los platos típicos son caballa fría y caliente y pichón tierno con tartar de pato.

Martín Berasategui

El español Martín Berasategui es uno de los restaurantes más singulares de España en el sentido de que rara vez oirá hablar de una mala experiencia por parte de los comensales. Las técnicas de cocina tradicionales se mezclan con la ciencia para lograr los sabores más maravillosos en los platos más atrevidos. Al igual que algunos de los otros grandes bateadores de esta lista, Martín Berasategui tiene 3 estrellas Michelin.

Los platos típicos son lenguado a la plancha con ají líquido y morro de pescado ahumado.

Sant Pau

Sant Pau es un restaurante con 3 estrellas Michelin dirigido por Carme Ruscalleda, la única mujer en España en recibir 3 estrellas. Situado al norte de Barcelona, Sant Pau es una fusión de la cocina tradicional catalana combinada con el toque moderno de Ruscalleda.

Los platos típicos son: paleta de cerdo ibérico y calamares rellenos.