Disney+ desata el caos con el tráiler explosivo de la temporada 13 de “Futurama”

El universo de “Futurama” vuelve a expandirse con más fuerza que nunca. Disney+ ha presentado el esperado tráiler de la temporada 13, que se estrenará el próximo 16 de septiembre en la plataforma con sus 10 episodios disponibles desde el primer día. La noticia ha generado entusiasmo entre los fans, que llevaban meses aguardando nuevas aventuras del grupo más irreverente de la ciencia ficción animada.

La nueva tanda de episodios arranca con un caos desbordado: Bender está completamente fuera de control, un volcán amenaza con explotar, y Fry se enfrenta a un insólito rival en su lucha por conquistar definitivamente el corazón de Leela. A todo esto se suma un misterio inesperado: ¿realmente el Dr. Zoidberg está subiendo al cielo? Un adelanto que ya deja claro que el humor ácido y los giros disparatados volverán a marcar el tono de la serie.

El reparto de voces originales también regresa para dar vida a los personajes icónicos. Entre ellos figuran John DiMaggio, Billy West, Katey Sagal, Tress MacNeille, Maurice LaMarche, Lauren Tom, Phil Lamar y David Herman, un elenco que ha convertido a “Futurama” en una de las series de culto más queridas de la animación televisiva.

Creada por Matt Groening, también responsable de “Los Simpson”, y desarrollada junto a David X. Cohen, la serie ha sabido mantenerse fresca y actual pese al paso de los años. Ambos figuran como productores ejecutivos en esta nueva etapa, acompañados por Ken Keeler y Claudia Katz, lo que garantiza que la esencia original se mantenga intacta.

Con un estilo único que combina sátira social, ciencia ficción y humor absurdo, “Futurama” se ha consolidado como una referencia indispensable dentro del género animado. El tráiler de la temporada 13 reafirma que la serie sigue apostando por historias irreverentes y visualmente impactantes, capaces de sorprender a los espectadores en cada episodio.

El regreso de “Futurama” a Disney+ promete no solo revivir la nostalgia de los seguidores más fieles, sino también conquistar a una nueva generación de espectadores. La cuenta atrás ya ha comenzado: el 16 de septiembre la tripulación del Planet Express despegará de nuevo hacia el caos intergaláctico.