Jorge Luque, excompañero de Frank Cuesta, contundente ante su última polémica: "Muy fantasioso"

Jorge Luque se ha pronunciado de manera contundente en 'TardeAR' sobre el escándalo que ha protagonizado Frank Cuesta y que ha ido escalando hasta límites insospechados. Después de que un íntimo amigo del que todos considerásemos un prestigioso herpetólogo que se dedicaba a salvar animales en Tailandia, sacase a relucir audios en los que echaba por tierra toda la historia de Frank, él parece haber cambiado de estrategia. Y lo ha hecho reconociendo todas sus supuestas mentiras en un impactante vídeo donde admite que "no es herpetólogo ni veterinario", que se ha dedicado a comprar animales y donde también se disculpa con su expareja Yuyee. De hecho, de ella dice que "nunca le chantajeó".

Jorge Luque se pronuncia sobre el escándalo de Frank Cuesta

Captura del programa 'TardeAR' Telecinco

Por tanto, todo se habría tratado de un gran montaje, incluida su enfermedad. "No tengo cáncer", reconoce en el polémico vídeo que ya supera las 250.000 visitas. Declaraciones que nos han pillado por sorpresas, aunque no a Jorge Luque, quien ha podido conocerle muy de cerca durante la etapa que compartieron juntos grabando 'Frank de la jungla'. "A mi no me sorprende nada de Frank", ha reconocido el colaborador en el programa de Telecinco. "Él es como un niño y muy fantasioso, justo por eso cuenta muchas historias", asegura.

Frank Cuesta reconoce sus mentiras en un polémico vídeo

La diferencia reside, en su opinión, en saber distinguir "qué parte de lo que cuenta es verdad y qué parte es mentira", detalla Luego. Aunque, pese a ello, no se esperaba que Frank se expresase de la manera en la que lo ha hecho. "No sé por qué ha contado esto", sostiene. Sin embargo, pone en duda que pueda tratarse de un chantaje por parte de otra persona. "Yo películas no me creo", zanja contundente. Y recuerda que hace poco Cuesta estuvo detenido por tener en su posesión unos animales de dudosa procedencia y que también estaban en malas condiciones. "Hay algo ilegal en ese santuario". Un santuario que mantenía en pie pidiendo dinero a sus seguidores.