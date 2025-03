Juan del Val se pronuncia con estas duras palabras sobre el último acuerdo de Pedro Sánchez: "Está haciendo desaparecer el PSOE"

El reciente acuerdo entre el PSOE y Junts para la delegación de competencias en materia de inmigración a la Generalitat de Cataluña ha generado una fuerte polémica en distintos sectores políticos, jurídicos y mediáticos. En este contexto, el periodista y escritor Juan del Val ha lanzado una dura crítica al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su última participación en la tertulia de 'El Hormiguero'.

El acuerdo entre socialistas e independentistas contempla que la Generalitat gestione los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), la devolución de extranjeros con prohibición de entrada y la seguridad en puertos y aeropuertos con la presencia de los Mossos d'Esquadra, junto a la Guardia Civil y la Policía Nacional. Este pacto ha sido duramente criticado por la oposición, que lo considera "inconstitucional" y una "concesión excesiva" a los independentistas. Desde el Gobierno, la ministra de Migraciones, Elma Saiz, ha defendido que no se trata de una cesión de competencias, sino de una "delegación", lo que, según su interpretación, estaría dentro del marco constitucional. No obstante, sectores jurídicos han cuestionado la legalidad del traspaso, argumentando que la Constitución establece que la inmigración es competencia exclusiva del Estado.

En la última mesa de debate de 'El Hormiguero', Juan del Val ha sido uno de los más críticos con este pacto. El periodista madrileño ha acusado a Pedro Sánchez de estar "haciendo desaparecer el PSOE" y de haber abandonado cualquier ideología de izquierdas. "Quien piense que Pedro Sánchez tiene alguna ideología y que es de izquierdas, está equivocado. Ha pactado con un partido de extrema derecha en Cataluña que compite con otro partido de extrema derecha para ver quién es más radical", ha señalado. Del Val también ha criticado el comunicado emitido por el PSOE sobre este acuerdo, en el que se mencionaban porcentajes de ciudadanos nacidos fuera de Cataluña. "Es una vergüenza que el logo del PSOE aparezca en un comunicado en el que se habla de eso. Un partido histórico como el socialista debería sentirse avergonzado", ha sentenciado.

Otra de las voces que ha mostrado su descontento con este acuerdo ha sido la presentadora de Telecinco, Ana Rosa Quintana. En su programa, 'El programa de Ana Rosa', la periodista ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de "desmantelar el Estado" y de convertir la Constitución en "un texto zombi que se puede modificar al gusto del Gobierno". Ana Rosa Quintana ha recordado también declaraciones previas del propio presidente y de sus ministros, quienes en varias ocasiones aseguraron que las competencias en inmigración eran "exclusivas del Estado y no transferibles". "El Gobierno ha convertido la Carta Magna en la 'increíble Constitución mutante'. Hace un año decían que estas competencias no se podían transferir y ahora las delegan. No son cambios de opinión, son mentiras", ha asegurado la presentadora de Mediaset. Además, Ana Rosa Quintana ha señalado que el traspaso de estas competencias a Cataluña se produce en un contexto político determinado, justo después de que Junts retirara su petición para que Sánchez se sometiera a una cuestión de confianza en el Congreso. "Sánchez defiende la soberanía de Ucrania, pero cede la soberanía de España", ha afirmado, en referencia a la presencia de los Mossos en la seguridad de fronteras.

Acoso de los políticos a los profesionales de la comunicación

Por otra parte, la periodista madrileña no solo ha mostrado en su programa su rechazo al acoso que sufren algunos profesionales de la comunicación, sino que también ha lanzado un mensaje de unidad a sus compañeros de profesión. Ana Rosa Quintana ha lamentado que, en muchas ocasiones, no se haya mostrado el mismo nivel de apoyo cuando los afectados han sido otros periodistas con líneas editoriales diferentes. En este sentido, ha mencionado a figuras como Pablo Motos, Carlos Herrera y Carlos Alsina, quienes también han sido objeto de ataques y campañas de desprestigio promovidas desde ciertos sectores políticos. Para la presentadora, esta situación es "preocupante" y requiere una "respuesta unánime del gremio" para frenar este tipo de presiones.

Ana Rosa Quintana también ha hecho un llamamiento a la solidaridad entre periodistas, independientemente de su ideología o del medio en el que trabajen. La comunicadora de Telecinco ha subrayado que "el acoso a la prensa no debería normalizarse" y ha advertido que lo que hoy le ocurre a un profesional, mañana le puede pasar a otro. Por ello, ha insistido en la importancia de cerrar filas y denunciar cualquier intento de intimidación que busque condicionar la libertad de expresión.