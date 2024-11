Pelayo Díaz carga contra los 'influencers' voluntarios en la DANA: "Me parece humillante..."

El pasado 29 de octubre, la DANA dejó una estela de devastación en Valencia, con un saldo trágico de más de 200 fallecidos y numerosos desaparecidos. En medio de la catástrofe, miles de voluntarios de todo el país se movilizaron para ofrecer su ayuda en las zonas más afectadas. Entre ellos, destacaron figuras reconocidas del mundo del espectáculo como Rosalía, Aitana, Miguel Ángel Silvestre y Sonia Ferrer, quienes acudieron para prestar su apoyo y visibilizar la tragedia.

Sin embargo, la presencia de estos rostros conocidos no ha estado exenta de controversia. Algunos ciudadanos han manifestado su descontento con la difusión de fotografías y vídeos de las celebridades en los lugares más afectados, lo que consideran como una muestra de "postureo" o aprovechamiento de la situación para generar contenido en redes sociales que les permita aumentar el número de sus seguidores.

Uno de los rostros televisivos más crítico con este tema ha sido el diseñador Pelayo Díaz, quien ha expresado su opinión en el programa 'Espejo Público' de Antena 3. Díaz ha mostrado su incomodidad con aquellos influencers que, en medio de la tragedia, encontraron tiempo para grabarse entregando ayudas o documentando sus acciones. "Alucino con que tengas tiempo para sacar el móvil y grabar cómo le das a una persona unos pañales de adulto porque se está meando encima. No cabe en mí el hecho de ir a ayudar y grabarte cómo te estoy dando el agua", señalado Pelayo Díaz, evidenciando la contradicción entre ayudar y generar contenido.

Por otra parte, el diseñador ha destacado que, si bien él mismo comete errores por su "naturalidad", hay una línea clara cuando se trata de respeto hacia las víctimas. Para Pelayo Díaz, el acto de grabar y subir estas acciones a redes sociales puede resultar humillante para quienes necesitan la ayuda, a menos que se trate de una labor periodística que busca informar. "Me parece humillante para la persona que necesita la ayuda a no ser que seas un periodista que tu trabajo es retransmitir.Este no es un lugar para el contenido. Si quieres ayudar, fenomenal", ha sentenciado dirigiéndose a Susanna Griso.

Pelayo Díaz en 'Espejo Público' Atresmedia

En contraposición, Pelayo Díaz ha alabado el comportamiento del actorMiguel Ángel Silvestre y su pareja, quienes, en su opinión, gestionaron con sensatez la visibilización de la tragedia. "Creo que han sido muy rápidos, enseguida estaban contrastando fuentes. A Miguel Ángel le hemos visto porque la gente le ha grabado y él se ha grabado dando información; pero no se ha grabado a sí mismo ayudando", ha comentado. Esta actitud, según el estilista, es un ejemplo de equilibrio entre informar a la sociedad y mantener el respeto hacia quienes sufren.

La postura de Carmen Lomana también ha sido objeto de debate. La empresaria decidió no desplazarse a la zona cero de la tragedia, argumentando que no tenía las habilidades necesarias para colaborar de manera útil y que, al contrario, podría estorbar a quienes sí podían ayudar de forma efectiva. En cambio, la empresaria española optó por ofrecer su apoyo desde Madrid, donde reside, una decisión que algunos han criticado, pero que otros, como Pelayo Díaz, han respaldado al considerar que la ayuda debe ser sincera y enfocada en el bienestar de las víctimas, sin distracciones ni protagonismo innecesario.