Las 10 noticias de última hora que debes conocer hoy, jueves 11 de marzo de 2021

Manténgase informado sobre la actualidad de hoy, jueves 11 de marzo de 2021, con esta selección de las últimas noticias más importantes y de última hora. LA RAZÓN ofrece un resumen con los sucesos más destacados del día, las noticias más importantes, virales, polémicas... Y todo actualizado minuto a minuto para que pueda estar al día de forma rápida y sencilla.

El tablero político ha saltado por los aires con un golpe de mano que tiene detrás la sombra del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de su gurú de cabecera, el director del Gabinete de la Presidencia, Iván Redondo.

La moción de censura en Murcia, que une al PSOE y a Ciudadanos, y que deja al PP sin una de sus principales baronías territoriales, es un misil dentro de la política nacional porque detrás de las maniobras socialistas, con continuidad en Castilla y León, hay una inspiración superior con raíz en Moncloa. Los socialistas regionales no se mueven sin la autorización de Ferraz, y en Ferraz están pensando en el interés de Moncloa.

Los desencuentros entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su vicepresidente, Ignacio Aguado, se habían hecho más visibles en las últimas semanas. Sin embargo, no había ninguna señal que hiciera prever que la coalición se rompiera de una forma tan abrupta como la que se concretó ayer. A las 10 de la mañana, Ayuso y Aguado se sentaron en la mesa de la biblioteca de la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol para participar en la reunión del Consejo de Gobierno de los miércoles. La reunión comenzó con puntualidad y se tramitaron con normalidad los acuerdos previstos en el orden del día.

«¿Pero quién hay en la sala de máquinas?». Esta pregunta, que ayer corría por el PP, resume la desolación y el desconcierto que cundió por toda la organización popular, direcciones territoriales y «cuadros», al conocerse el pacto del PSOE y Ciudadanos en Murcia para tumbar al Gobierno que presidía el PP en coalición con los naranjas.

El tsunami político que ayer barrió la Región de Murcia se estudia ahora detenidamente de forma interna y se presiona para que no quede ningún fleco suelto en la formación naranja. El objetivo es sacar al actual presidente murciano, Fernando López Miras, del frente regional. La actual coordinadora autonómica de Ciudadanos, Ana Martínez Vidal, se postula como la próxima presidenta de la Comunidad, tras presentar una moción de censura conjunta con el líder del PSOE, Diego Conesa, con cuyo partido lograría la mayoría para acabar la legislatura (23 diputados).

Tsunami político en España. El giro de Ciudadanos que arrancó ayer a primer hora en la Región de Murcia derivó en un caos político y un vuelco en el reparto de poder territorial en España de consecuencias todavía imprevisibles. Analizamos con tres politólogos la decisión de Ciudadanos, que rompe la «foto de Colón».

“Yo no vuelvo porque este tipo me mata”. Cristóbal Páez, que fue la mano derecha de Luis Bárcenas cuando éste era gerente del PP, no tuvo una convivencia apacible con el ex tesorero tras el estallido mediático del “caso Gürtel”. Incluso tras su dimisión, Bárcenas siguió teniendo un despacho en la sede de la calle Génova y para Paéz no resultó fácil esa cohabitación, que saltó por los aires en 2010 con una discusión en su despacho en la que Bárcenas habría terminado arrojándole un mechero.

Si el Gobierno quiere que la Comunidad de Madrid cierre durante el puente de San José y Semana Santa se lo tendrá que imponer por decreto. Porque, ayer, tras el Consejo Interterritorial, el consejero de Salud, Enrique Ruiz Escudero, adelantó que no están dispuestos a prohibir la libre circulación de los ciudadanos que quieran entrar o salir de la comunidad. Una decisión que agita aún más el tablero político español. La moción de censura del PSOE y Ciudadanos contra el presidente de Murcia (PP) y el posterior adelanto electoral de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para evitar el mismo ataque, complicarán la cooperación que requiere la gestión contra esta pandemia.

La pandemia partió en dos la gira de «Prostitución», pero su regreso solo era una cuestión de tiempo. Desde el primer día se vio que era una función importante y así lo recogieron todas las listas de «tops teatrales» de 2020. Y por ello ya está de vuelta en Madrid la pieza de Andrés Lima y Albert Boronat en la que Carolina Yuste, Nathalie Poza y Carmen Machi se suben a los tacones de diferentes meretrices para abrir el melón. Un tema, el de la prostitución, con tantos matices que, en palabras de Lima, no hay que esconderlo «debajo de la alfombra». De ahí la fuerza de un montaje «especial», para Machi: «Estamos acostumbradas a dar vida a personajes que sufren, pero cuando nos tomamos una caña se nos olvida todo. Aquí no pasa eso, se te queda pegado».

El rescate de 53 millones de euros concedido por el Gobierno de Pedro Sánchez a la aerolínea Plus Ultra ha desatado la polémica en el sector aéreo. Dos son los motivos. El primero, la titularidad de la compañía. El accionariado de Plus Ultra, creada en 2011 por Fernando González Enfedaque y Julio Martínez Sola, fundador y directivo, respectivamente, de la quebrada Air Madrid, está mayoritariamente en manos de empresarios venezolanos, algunos con muy buenas conexiones con el régimen de Nicolás Maduro. De hecho, el 52,5% de su capital es de titularidad caribeña.

El virus informático Ryuk mantiene al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) secuestrado desde este pasado martes 9 de marzo. El ciberataque de este «ransomware» dejó inoperativa su web y paralizó la actividad de más de 700 oficinas, según CSIF. Aunque empresas y organismos públicos son objetivos habituales de los ciberdelincuentes, este programa malicioso parece haber golpeado al SEPE con mayor intensidad y sofisticación que otros. A la espera de volver a la normalidad, el SEPE ha puesto en marcha distintas medidas para evitar perjuicios sobre los usuarios, aunque el retraso en la gestión será inevitable.