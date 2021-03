Las 10 noticias de última hora que debes conocer hoy, martes 16 de marzo de 2021

Manténgase informado sobre la actualidad de hoy, martes 16 de marzo de 2021, con esta selección de las últimas noticias más importantes y de última hora. LA RAZÓN ofrece un resumen con los sucesos más destacados del día, las noticias más importantes, virales, polémicas... Y todo actualizado minuto a minuto para que pueda estar al día de forma rápida y sencilla.

Desleal hasta el final. Pablo Iglesias mantuvo en absoluto secreto su decisión de abandonar el Ejecutivo hasta minutos antes de que se hiciera público el anuncio en un vídeo dirigido a su militancia. Según ha podido saber LA RAZÓN, el vicepresidente solo se lo trasladó a dos personas en Moncloa: al presidente del Gobierno –a quien informó telefónicamente esa misma mañana, mientras viajaba a Francia para participar en la 26º cumbre franco-española– y a su jefe de Gabinete, Iván Redondo, que estuvo en contacto directo con Juanma del Olmo, secretario de comunicación del vicepresidente y de Podemos. Nadie más lo sabía. Ni el sector socialista del Ejecutivo ni en la sede de Ferraz, que, en paralelo, ratificaba a Ángel Gabilondo como candidato sin primarias a la Comunidad de Madrid, ajenos a lo que se avecinaba. La sorpresa fue total. Motivada, según trasladan varias fuentes, por el empeño que en su día puso el propio Iglesias por formar parte del Gobierno. Ahora, el sentir en el Consejo de Ministros es de alivio.

«Asombro», «incredulidad» y «malestar» fueron las palabras más utilizadas ayer entre los miembros del equipo económico del Gobierno al conocer a media mañana la decisión de Pablo Iglesias de abandonar el Ejecutivo para disputarle la Presidencia de Madrid a Isabel Ayuso en las urnas el próximo 4 de mayo y de designar a Yolanda Díaz como su sucesora al frente de la Vicepresidencia segunda, cargo que compatibilizará con la titularidad del Departamento de Trabajo. Esta elección colocará a la vicepresidenta tercera de Asuntos Económicos en «una incómoda posición jerárquica», según aseguran a LA RAZÓN fuentes gubernamentales. Por un lado, seguirá siendo la encargada de marcar las directrices al equipo económico, incluida a la titular de Trabajo, pero, por otro, ocupará un puesto inferior orgánicamente al de Díaz, una vez sustituya a Iglesias en la Vicepresidencia segunda.

La irrupción en campaña de Pablo Iglesias abre aún más la batalla por la Presidencia de la Comunidad de Madrid. En Génova crecieron ayer los nervios mientras que en la Puerta de Sol la inquietud por el resultado se transformó en un «venirse hacia arriba» ante el duelo que plantea el golpe en la mesa que ha dado el vicepresidente del Gobierno.

“Este tribunal considera que tras una larguísima instrucción que se inició hace ya más de siete años, las diligencias que se interesan no deben demorar por más tiempo la conclusión de la denominada pieza separada número 9″ del “caso Púnica”, en el que se investiga la presunta financiación ilegal del PP madrileño, bajo la presidencia de Esperanza Aguirre.

De esta forma literal se expresan. en un auto del pasado 17 de febrero, los tres magistrados que componen el tribunal de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que ha rechazado autorizar nuevas pesquisas que había reclamado la Fiscalía Anticorrupción, y que había desestimado el magistrado que investiga el procedimiento, Manuel García Castellón.

Juan Carlos Monedero desconocía que Podemos tenía intención de contratar para las elecciones generales de abril de 2019 a Neurona, la consultora política con la que colabora desde hace varios años. Así lo declaró ayer lunes este cofundador de Podemos que negó haber cobrado una comisión por su intermediación, al mismo tiempo que atribuyó a “errores” las irregularidades detectadas por los agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) en la factura que presentó ante su banco para cobrar 26.200 de la empresa mexicana.

Cuando unos padres se plantean traspasar la propiedad de una vivienda a un hijo, siempre surge la duda de qué opción de las dos resulta mejor, la donación o la venta. O, para ser más exactos, más barata. Para averiguarlo, es necesario hacer muchos números. La web inmobiliaria idealista los ha hecho y sus conclusiones son las que siguen.

En el caso de los padres, deben liquidar en el Impuesto de la Renta (IRPF) la correspondiente ganancia patrimonial, como si de una compraventa se tratase. Esto es así porque las donaciones tributan en la declaración de la renta. Y es el donante (los padres), no quien recibe la donación (los hijos), quien debe liquidarlo.

España sigue vacunando con el freno de mano puesto. Es cierto que no lo hace de forma tan pausada como durante las primeras semanas de esta histórica campaña de inmunización que se inició el pasado 27 de diciembre, pero el ritmo no termina de coger velocidad de crucero. El temor de las comunidades a nuevos parones inesperados en los suministros como los sufridos con las dosis de Pfizer y, en estos momentos, las serias dudas que planean en toda Europa en torno a la vacuna de AstraZeneca les han llevado a levantar el pie del acelerador.

Alrededor de 30.000 mayores de 70 años infectados por el virus SARS-CoV-2 han muerto de Covid-19 en España desde el 10 de mayo del pasado año sin haber recibido atención especializada en una unidad de cuidados intensivos (UCI). Son las desgarradoras cifras que se desprenden de la estadística semanal que ofrece el Instituto de Salud Carlos III con información de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica.

Antonio Ponte Anido es un héroe. Así lo acredita que se le concediera, a título póstumo, la Cruz Laureada de San Fernando, máxima condecoración militar española para premiar el valor heroico.

En cualquier nación su gesta sería reconocida y un motivo de orgullo nacional. Sin embargo en España se borra su memoria por el simple hecho de que su acción heroica tuvo lugar en la División Azul, mientras que en la Rusia ex soviética se respeta a los caídos de la División Azul, se reconoce el valor de aquellos soldados, bravos en el combate pero respetuosos con la población civil, mientras en España la memoria de los héroes se proscribe con leyes inicuas.

Ernesto Neyra asegura que “mi ex mujer, Lely Céspedes, miente, no tengo desatendidos a mis hijos y estoy al corriente en el pago de la pensión”. Cuesta convencerle para que conteste y cuente su verdad y se defienda de las acusaciones de su ex, pero finalmente, y por la amistad que nos une, se aviene a hacerlo.