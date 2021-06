Las 10 noticias de última hora que debes conocer hoy, lunes 21 de junio de 2021

Manténgase informado sobre las noticias de hoy, lunes 21 de junio de 2021, con esta selección de las últimas noticias más importantes y de última hora. LA RAZÓN ofrece un resumen con los sucesos más destacados del día, las noticias más importantes, virales, polémicas... Y todo actualizado minuto a minuto para que pueda estar al día de forma rápida y sencilla.

Luis Bárcenas aseguró durante su declaración ante el juez que investiga el “caso Kitchen”, Manuel García Castellón, que la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría participó en una “operación para proteger al camarada Rajoy”, en directa alusión al entonces presidente del Gobierno del PP: “Nunca he tenido con ella ningún problema, pero teniendo en cuenta que [...] se movilizó todo el mundo, estoy convencido de que Soraya Sáenz de Santamaría, y además aspiraba a la sucesión con Rajoy, porque tenía una relación muy estrecha, puso su parte en esta historia. Yo estoy convencido de que el CNI tuvo una participación en seguimientos familiares y sobre todo en el control aquí dentro [la cárcel de Soto del Real]”, dijo el exsenador del PP por Cantabria.

La anunciada intención de Vox y del PP de tumbar los indultos a los presos del “procés” genera dudas en el Tribunal Supremo sobre la legitimación que tienen ambas formaciones políticas para recurrir ante el Alto Tribunal la decisión del Gobierno, según explican las fuentes consultadas por LA RAZÓN.

Pablo Casado se maneja a ciegas en la gestión de la operación del Gobierno de Pedro Sánchez en Cataluña. «Estamos fuera de juego», comentan en la dirección del partido. Desde el PP catalán reconocen que la situación actual es «crítica» porque han perdido prácticamente todas las vías de interlocución en este territorio. El nuevo equipo popular no ha acertado en la estrategia electoral, como así se puso en evidencia en los últimos comicios autonómicos, pero tampoco ha sido capaz de mantener la red de contactos que habían construido durante la etapa de Gobierno del partido.

La apuesta por la vía de la violencia por la que optaron los Equipos de Respuesta Táctica (ERT) de los Comités de Defensa de la República (CDR) no estaba exenta de una cierta frustración. Tres semanas antes de que la “operación Judas” desmantelase al apéndice más radical de los CDR, uno de los investigados, Alexis Codina -encargado de la manipulación de los precursores de explosivos- confesaba a otra de las investigadas, Esther García Canet, sus dudas sobre si el riesgo que asumían merecía la pena ante lo que consideraba falta de apoyo del independentismo a sus vías expeditivas para conseguir la independencia.

Paseamos por el kilómetro cero y alrededores. Puerta del Sol, Preciados, Carmen, Callao, Gran Vía... Vemos más obras de lo habitual, con varios trabajos en marcha; comprobamos que hay menos gente, tal y como ocurre en este Madrid que ya acaricia el estatus de post-pandémico... Sin embargo, tardamos en percatarnos de que falta algo que, no hace mucho tiempo, era parte del escenario. El distrito Centro siempre ha sido el epicentro del «top manta». Y no solo es que exista una percepción ciudadana sobre la ausencia de «manteros». Es que, efectivamente, ya no están allí. Y precisamente por eso, el número de sanciones por parte de la Policía Municipal ha decrecido considerablemente.

Dos birdies que tenían su miga, en los hoyos 17 y 18, hicieron a Jon Rahm estallar de alegría y sacar el puño con rabia. Y a los aficionados, enloquecer. Había que medir bien el terreno y darle una pequeña curvita para apoyarse en la caída. La curva de la felicidad, terminó siendo, aunque todavía tenía que esperar. Cerró el español la última jornada del US Open con un total de -6 (-4 en el brillante día final), y en ese momento se colocó líder, aunque el surafricano Oosthuizen venía por detrás, a falta de cinco hoyos y sólo a un golpe de distancia, con -5. En lo que quedaba, tenía que hacer al menos otro birdie para forzar el desempate, y no es un campo sencillo el de Torrey Pines, en San Diego, la sede de esta edición. Hasta 18 golfistas comenzaron con opciones el cuarto día, pero poco a poco fueron cayendo en las trampas, puestas principalmente en la segunda parte del recorrido.

El reto ya no es solo vacunar a cuanta más gente mejor, sino inyectar las segundas dosis lo antes posible. Solo así se podrá contener el avance de las nuevas variantes del virus y seguir con el proceso de desescalada hasta llegar a la tan ansiada normalidad. Preocupa, sobre todo, el crecimiento de Delta, llamada así a la que procede de India, la B.1.617.2, no solo porque es más transmisible, sino también por su escape inmunitario con la primera inyección. Una sola no es suficiente.

Dificultad para concentrarse, para encontrar cosas, para procesar la información... Son algunas de las secuelas que sufren los pacientes que han superado la Covid-19. Así se desprende de un estudio, presentado hoy en el VII Congreso de la Academia Europea de Neurología, y que concluye que estos pacientes sufren problemas cognitivos y de comportamiento dos meses después de ser dados de alta del hospital.

Cuando el jueves el primer ministro israelí, Naftali Bennet, se reunió con el comandante en jefe del Ejército, Aviv Kohavi, perfiles en redes sociales ironizaron: «Seguramente este encuentro duró más de 30 minutos».

Se referían al escueto traspaso de poder entre el líder de la oposición, Benjamin Netanyahu, y el nuevo «premier». Sin foto ni apretón de manos, «Bibi» cedió a su ex jefe de Gabinete más de 12 años consecutivos de legado al frente de Israel. «Decenas de conversaciones con líderes mundiales, la carpeta nuclear iraní, o los vínculos estratégicos con EE UU durante los mandatos de Obama y Trump, fueron borrados de la agenda del ‘premier’ saliente, como si se tratara de un asunto privado», destacó Yossi Verter, analista de «Ha’aretz».

Es uno de los presentadores más famosos de la pequeña pantalla. Jorge Javier Vázquez lleva más de diez años al frente de ‘Sálvame’, un cargo que le ha permitido consagrarse como uno de los pesos pesados de Telecinco. Cada tarde desgrana los detalles más interesantes de las socialités del panorama nacional, pero, paradójicamente, su vida íntima es todo un misterio. El de Badalona ha conseguido correr un tupido velo entre la opinión pública y su privacidad, evitando incluso referirse al hombre que durante tiempo fue su pareja, al que misteriosamente alude como P.