Castilla-La Mancha pide al Gobierno que no venda agua del Tajo a agricultores de Almería: "No jueguen con un bien público"

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha pedido al Gobierno de España que no venda agua del río Tajo a una empresa que abastece a regantes de la provincia de Almería

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha criticado la aprobación de venta de agua del Tajo por parte de la comunidad de regantes del Canal de Las Aves, que riega varios municipios toledanos, a una entidad que suministra a varios agricultores de regadío de la provincia andaluza.

"No jueguen con un bien público, esto no tiene ningún calificativo amable", ha afirmado Gómez, que ha explicado que al tratarse de agua, el Gobierno regional "no va a estar nunca conforme" si además hay usos necesarios en la cuenca del Tajo que "no son atendidos recientemente".

En este punto, la consejera ha puesto como ejemplo los encuentros entre el gobierno regional y los sectores productivos en todos los ámbitos en la provincia de Guadalajara para pedir al Estado que conecten los embalses de Alcorlo y Beleña.

Alcorlo es un embalse "pequeño que está a tope" de agua con sus compuertas completamente abiertas, pero Beleña "no está llenándose lo suficiente de agua", ha explicado.

Solicitando estas medidas, parece "una incongruencia" que, por otro lado, se esté pensando en poder derivar agua a otros territorios y además tan alejados de la Comunidad autónoma, que necesariamente tendría que pasar por el trasvase, porque no hay otra comunicación que no sea el trasvase desde la cuenca del Tajo a Almería, ha puntualizado la consejera.

"Le hemos pedido formalmente al Gobierno de España que no atienda esta demanda, que no se le ocurra autorizarla", ha remarcado Gómez alegando que el Estado puede rechazar esta derivación a través del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

"ni siquiera se llegue a plantear". La consejera del Gobierno de Castilla-La Mancha ha hecho un llamamiento a "la cordura" para que esta venta

"Tenemos el derecho y la obligación de dar nuestra opinión y también tenemos el derecho y la obligación de en el caso de que se produjese esa concesión, recurrirla", ha concluido la responsable Desarrollo Sostenible en la región.