Alba Reche enciende el Truenorayo con un dj set en la fiesta inaugural festival

El Truenorayo Fest arrancará "por todo lo alto" con Alba Reche como protagonista de la fiesta inaugural. La artista ilicitana ofrecerá un DJ set el jueves 25 de septiembre, de 20:00 a 22:00 horas, en La Mutant de València. La entrada es gratuita y ya puede conseguirse a través de Notikumi, detalla la organización en un comunicado.

Tras el lanzamiento de 'No Soy Tu Hombre' en 2025, su tercer álbum, la artista y compositora reafirma su capacidad para emocionar y conectar a través de la música. Y en su faceta como DJ no es diferente: su set inaugural de Truenorayo Fest x Turia promete ser divertido y ecléctico, con una selección de canciones de ayer y de hoy unidas por un hilo común: mujeres libres y poderosas.

Una "propuesta fresca y vibrante que invita tanto a bailar como a celebrar la fuerza de lo colectivo". Tras este arranque, el festival confirma una programación diversa y vibrante que reúne a algunos de los nombres "más potentes y emergentes de la escena".

A los ya anunciados Cariño, Aiko El Grupo, Repion, Las Petunias, Amor Líquido, Grandma's House, La 126 y Neura, se sumaron poco después Kokoshca, VVV [Trippin'you] y Papa Topo. Completan el cartel las sesiones de DJs que tomarán el escenario exterior, con Sika, Mujeres Bellas y Fuertes, Rocío Saiz, Caro Diario, Ariezzz, Valle Nova, Chico&Chico Djs, Hanna Plum y Juguete (Jägermusic).