Los discursos más emotivos de los Oscar: de Robert Downey Jr. al director ucraniano que sobrevivió a la guerra

Uno de los puntos más importantes de la carrera de premios, quizá la razón por la que nos pegamos a ellos durante meses, pasa por los discursos que se leen durante la ceremonia de entrega de los Premios Oscar. Todo el mundo recuerda alguno especialmente, aunque en España tengamos más presentes los de Penélope Cruz, Alejandro Amenábar o Pedro Almodóvar. Y la 96ª. Edición de los premios más importantes del cine no iba a ser menos, en un año marcado por reivindicaciones políticas y sociales, desde la paz en la Franja de Gaza (las protestas retrasaron el inicio de la gala) al feminismo, pasando por otras más coyunturales como la peligrosa moda de Hollywood de usar medicamentos de diabéticos para adelgazar.

La primera en romper a lágrimas fue la actriz Da'Vine Joy Randolph, ganadora del Oscar a Mejor Actriz de reparto por "Los que se quedan". "Me dijeron que esto no tenía futuro, que tenía que centrarme en mi carrera como cantante. Y que, además, ser la única chica negra con mi aspecto no me iba a favorecer". También se acordó de su publicista, al que dedicó varios segundos de su discurso... sin nombrarle. "Te doy la oportunidad de que le menciones ahora, pero por lo menos que no te cobre nada en el próximo año", bromeó Kimmel al volver al escenario.

"Me gustaría agradecérselo a mi infancia terrible y a la Academia de Hollywood. En ese orden", bromeó Robert Downey Jr. nada más recibir su estatuilla a Mejor Actor de Reparto por "Oppenheimer". "Yo necesitaba este trabajo más que esta película me necesitaba a mí", explicaba emocionado el Ironman del Universo Cinematográfico Marvel, como por fin siendo aceptado por la parte más glamurosa y prestigiosa del oficio, la de sus propios compañeros de profesión. Más allá de las bromas, y de la actitud de un Downey Jr. elegantísimo en su discurso, el premio sirvió como confirmación de la transformación del actor, centrado ahora en una etapa más autoral tras sus escapadas "teen" y una madurez pasada a superhéroe.

Otro de los grandes momentos de la gala, aunque doliera por dejar sin Oscar a "La memoria infinita", se vivió cuando Mstyslav Chernov subió al escenario a recoger el premio al Mejor Documental por "20 días en Mariúpol". "No podemos cambiar la historia, pero sí podemos asegurarnos de que se oiga, de que se escriba. Eso pasa por vosotros, mucha de la gente más influyente del mundo", se quejó el realizador recogiendo su premio. Y siguió, visiblemente emocionado: "Creo que soy el primer director de la historia que hubiera deseado no haber hecho nunca su película".

96th Academy Awards - Show Chris Pizzello/Invision/AP Agencia AP

Para cuando la gala enfilaba su última hora, llegó uno de los momentos más esperados, el discurso de Cillian Murphy: "Christopher Nolan, te debo más de lo que podré agradecerte nunca", explicó el actor de "Peaky Blinders", antes de recordar que es un hombre orgullosamente irlandés, dedicarle un gesto a su país y dedicar el premio "a todos los hombres y mujeres que buscan la paz en el mundo". Justo después le tocó el turno a Christopher Nolan, su director, que se mostró muy vulnerable sobre el escenario al recibir el premio a la Mejor Dirección de manos de Steven Spielberg. "Pensar que la Academia crea que soy una pequeña parte de la historia del cine, significa el mundo entero para mí. El cine tiene algo más de cien años de historia. Imaginad estar así en la pintura o en la música. No puedo imaginar qué nos depara el futuro", dijo el realizador.

Más allá de los grandes vencedores de la noche, el gran discurso por entidad y por lo que habíamos visto ya sobre el escenario lo dio Emma Stone, Mejor Actriz por "Pobres criaturas". "Lo mejor de hacer películas es que hablamos de un arte que va de que el todo es más que la suma de las partes. Siempre estaré agradecida por dejarnos ser parte de tu equipo, Yorgos", le dijo Stone a su director, antes de agradecerle el premio a su familia, en especial a su hija. "Nos has hecho la vida Technicolor", bromeó emocionada. "Por favor, romped ese sobre para que no se confunda con el de Mejor Película", espetó gracioso Kimmel, antes de que abandonara el escenario la actriz.