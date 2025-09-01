La plata rompe la barrera de los 40 dólares por primera vez en 14 años y el oro se acerca a su récord

El precio de la plata ha superado este lunes los 40 dólares por onza por primera vez desde hace 14 años, mientras que el oro roza los máximos históricos alcanzados en abril, cuando alcanzó los 3.500,10 dólares.

Según datos de Bloomberg recogidos por Efe, a las 10:00 horas de este lunes, el precio de la plata cotizaba a 40,62 dólares por onza, lo que supone un nuevo máximo desde octubre de 2011, cuando cerró la sesión en los 40,66 dólares.

Los máximos históricos alcanzados por la plata fueron en junio de 2011, al situarse en los 49,80 dólares.

Por su parte, el precio del oro ha rozado este lunes el récord alcanzado en abril, en los 3.500,10 dólares.

Poco antes de las 09:00 horas de este lunes, se ha situado en los 3.489,85 dólares, aunque una hora después perdió algo de fuelle y, tras subir el 0,87%, cotiza en los 3.477,87 dólares por onza.

El oro avanza más del 30% en el año, mientras que la plata aumenta su valor en más del 37%.

Los expertos explican que los metales preciosos se ven impulsados por el aumento de las expectativas de una bajada de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), que se reunirá los próximos 16 y 17 de septiembre.