Un cuarto de los españoles se queda sin vacaciones

Oficinas a medio gas, playas a reventar y redes sociales plagadas de publicaciones de viajes. Esta parece la norma del verano, pero hay excepciones y muy numerosas. Un cuarto de los españoles, el 25,3% en concreto, afirma que no tendrá vacaciones de ningún tipo este año, según indicó este lunes la tercera oleada del estudio "Turismo y Gastronomía" elaborada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Esta alta tasa de población que no se tomará ni unos días de descanso se enmarca en un contexto de precios turísticos y coste de vida al alza.

Entre los afortunados cuya situación laboral y familiar sí les permite tomarse vacaciones, el 36,1% las disfrutará más adelante en el año, el 28,3% las ha disfrutado parcialmente y aún le quedan días y un 7,3% las ha consumido por completo. En este sentido, ObservaTUR indica que el 17% de los españoles se va de vacaciones de verano este mes de septiembre, una opción consolidada por la bajada de precios y de saturación en los destinos turísticos durante este mes.

Los más fieles a septiembre son los que se encuentran en la horquilla cifrada entre los 65 y los 74 años. De hecho, es su mes vacacional por excelencia, a 10 puntos de distancia con agosto en este segmento. Su relevancia alcanza el dato más bajo entre los 18-34 años, se incrementa 4 puntos en la franja de edad situada entre los 35 y los 49 años y se eleva 6 puntos más en el colectivo de 50-64 años.

La duración de las vacaciones también evidencia cierta contención entre los españoles. Solo un 19,3% disfrutan de más de dos semanas de vacaciones. En cambio, predominan las vacaciones de entre una y dos semanas (32,2%), una semana (28,1%) y menos de una semana (17,6%), según los datos del CIS.

El 67,8% de los que sí ha tenido o va a tener vacaciones opta por destinos nacionales, probablemente por motivos económicos. Un 5,7% pasa sus vacaciones exclusivamente en el extranjero y un 23,6% combina destinos nacionales e internacionales. Los lugares predilectos de los españoles para veranear son los pueblos de la costa o cercanos a la costa (37,5%), las ciudades de la costa o cercana a la costa (24,8%) los pueblos en el campo o en la montaña (22,5%), las ciudades del interior (13,2%) y los viajes itinerantes (14,6%). En general, más de la mitad de los españoles elige destinos de sol y playa, casi un 40% opta por el turismo cultural, un 35% por el de contacto con la naturaleza, más del 30% por el rural y un 27% por el gastronómico.

Por tipología de alojamientos, hoteles o apartahoteles (43,8%), es, de lejos, el tipo de alojamiento más elegido. Viviendas de familiares o amigos (14,4%), vivienda completa en alquiler (13,1%), segunda vivienda (9,5%), casas rurales (4,8%), camping (4,1%) y autocaravanas (2,2%) son otras de las alternativas elegidas. En cuanto a cuantas veces pisan un restaurante durante su vacaciones, el 27% afirma que de dos a tres veces a la semana, el 25,3% declara que más de tres veces a la semana y el 22% asegura que lo hace todos los días.