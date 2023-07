Elecciones generales 23J, en directo | Abascal advierte a la izquierda: Vox no asumirá su discurso cultural ni pagará sus fiestas

El PSOE busca recuperar terreno apelando al voto femenino. La ministra de Política Territorial, portavoz del Gobierno de España y candidata del PSOE al Congreso de los Diputados por Ciudad Real, Isabel Rodríguez, ha pedido a todas las mujeres que "se piensen su voto" y recuerden que con el PSOE "las mujeres han avanzado y avanzan". También se aferran a Cataluña y al buen resultado que, dan por hecho, conseguirán. "Les vamos a sacar 14 escaños", anticipan las fuentes consultadas. Los socialistas lograrían una horquilla de entre 16 y 18 escaños de los 48 que se distribuyen en Cataluña, mientras que los populares, que mejoran sus resultados, se quedaría entre 6 y 8.

El líder del PPPr, Alberto Núñez Feijóo, recurre este domingo al que considera el “talismán de sus mayorías absolutas en Galicia” y protagonizará uno de los actos centrales de la campaña en la plaza de toros de Pontevedra. En una entrevista en LA RAZÓN, Feijóo asegura que "Si no rebajo el IRPF a las clases medias y más modestas o no bajo el IVA de la carne, pescado y conservas temporalmente, no habré rectificado, podrán decir que he mentido", asegura el candidato del PP.

La candidata de Sumar a la Presidencia del Gobierno, Yolanda Díaz, visitará este domingo Sevilla y Cádiz, un año después de que la izquierda ensayara por primera vez una candidatura de unidad en las elecciones andaluzas de junio de 2022