La España Vaciada sale a ganar en las próximas elecciones autonómicas del 13 de febrero. Convencidos de que van a llevar la voz de los territorios a las instituciones y que van acabar con décadas de abandono, los cinco candidatos de la Plataforma España Vaciada de Castilla y León atienden a LA RAZÓN y explican las líneas maestras con las que intentarán tomar las Cortes de Castilla y León.

Las distintas plataformas, que siguen la estela de Teruel Existe, se presentan en cinco de las nueve provincias de la comunidad. Salamanca, Valladolid, Soria, Palencia y Burgos. El principal grito de los «indignados rurales» es contra la pérdida sostenida de habitantes y la falta de apoyo institucional para revertir este drama. No en vano, los últimos datos del padrón no dejan lugar a la interpretación. La comunidad volvió a perder un año más de población. En concreto 11.779 habitantes. Además, en sólo 10 años, desde 2010 a 2020, hay 170.000 habitantes menos y tres de las provincias más despobladas de España están en Castilla y León: Ávila, León y Zamora.

Más allá de estos alarmantes datos, las consecuencias para los ciudadanos, que pagan los mismos impuestos que el resto de españoles, son dramáticas, ya que los servicios de los que disponen son mucho menores y de difícil acceso. En este sentido, el acceso a salud, vías de comunicación o internet centran muchas de las demandas de estos nuevos movimientos que reclaman igualdad de oportunidades.

Soria ¡Ya!

Ángel Ceña encabeza la lista de Soria ¡Ya! FOTO: La Razón (Custom Credit)

Soria Ya fue la primera plataforma que anunció que se presentaría a las elecciones del próximo 13F. Su candidato, Ángel Ceña encabeza la lista. Es un funcionario de la Junta, sin experiencia previa en Política, que se confiesa «emocionado» ante este nuevo reto. Según explica fue la histórica manifestación de la España Vaciada el 31 de marzo de 2019 en Madrid lo que le empujó a unirse a este movimiento. «Mi hermana y yo nos subimos en el autobús a título personal. Ver a tanta gente peleando por la misma causa, llenando las calles de la capital fue tan emotivo que al regresar a casa decidimos apuntarnos a la plataforma Soria Ya».

No en vano, este movimiento es uno de los más veteranos que conforman la Plataforma España Vaciada. Con más de 20 años como plataforma cívica y social han hecho de la lucha contra la despoblación su bandera y ahora creen que es el momento de arriesgarse y evitar ser meros espectadores de la lenta agonía de la provincia. «Más infraestructuras y servicios, así como una fiscalidad diferente para las empresas que se asienten en el territorio son las líneas maestras de nuestro programa», explica el candidato Ángel Ceña. En el plano personal, Ceña, de 54 años, es amante de la historia, el deporte y los viajes. Reconoce que siente cierto «miedo» al pasar del anonimato a la vida pública, en especial «ante los posibles ataques que pueda sufrir su familia». No en vano, en la retina están los ataques que sufrió el diputado de la España Vaciada en el Congreso, Tomás Guitarte, al anunciar su apoyo a Pedro Sánchez en la investidura hace dos años. Sobre la aceptación de su candidatura entre los vecinos, Ceña asegura que sienten el calor en las calle y que van a por todas.

Las encuestas pintan bien para Soria ¡Ya!. Según la polémica encuesta del CIS, publicada la semana pasada, obtendría entre 2 y 3 procuradores y se convertiría en la fuerza más votada en la provincia, con más del 42% del apoyo.

Vía Burgalesa

El concejal de la localidad burgalesa de Villasur de Herreros, José Ramón González Enciso, encabeza la candidatura a las elecciones autonómicas de Vía Burgalesa-España Vaciada FOTO: La Razón (Custom Credit)

En el caso de Burgos, el concejal de la localidad burgalesa de Villasur de Herreros, José Ramón González Enciso, encabeza la candidatura a las elecciones autonómicas de Vía Burgalesa-España Vaciada. En una entrevista con LA RAZÓN, Joserra asegura que afronta con «ilusión» esta oportunidad y la posibilidad de tener voz en las Cortes para «impulsar una política diferente». Con experiencia en voluntariado en Argentina y África, este joven que reside en un pueblo de solo 300 habitantes apela a sus experiencias personales para introducir un modelo más representativo y transversal en la política autonómica. «Queremos trabajar con los movimientos sociales para que la democracia directa incida en las decisiones políticas, que la gente vuelva a sentir la Democracia», explica.

Palencia Vaciada

Nieves Trigueros, de 59 años, es la número uno de la lista por Palencia España Vaciada FOTO: La Razón (Custom Credit)

Nieves Trigueros, de 59 años, es la número uno de la lista por Palencia España Vaciada. Se define como «mujer, madre y abuela». Lleva dos años trabajando en la Plataforma desde donde desarrolló el «Modelo de desarrollo primario» que posteriormente fue trasladado a las Instituciones. «Ahora mismo trabajamos en el plan 100 30 30: 100 megas de conexión, 30 km a una vía de alta capacidad o autovía y 30 minutos a una población con todos los servicios: correos, bancos o centros de salud. No pedimos más», explica. En medio de la polémica de las macrogranjas tras las palabras del ministro de Consumo, Alberto Garzón, le preguntamos sobre su posición ante este asunto que, sin duda, está marcando la precampaña electoral. Lo rechaza totalmente. «Soy hija y hermano de ganaderos. Conozco muy bien ese tipo de actividad industrial y esos proyectos acaban con todo lo que hay a su alrededor», describe.

Valladolid

Cristina Blanco será la cabeza visible de España Vaciada en Valladolid FOTO: La Razón (Custom Credit)

Cristina Blanco será la cabeza visible de España Vaciada en Valladolid. La pucelana es en la actualidad concejala no adscrita en el Ayuntamiento de la Villa de las Ferias tras abandonar Ciudadanos. Licenciada en Publicidad con un master en Comercio Internacional se muestra orgullosa de todo lo que ha conseguido negociando durante los dos años que lleva en Política desde la oposición. Asegura que «ni se lo pensó» cuando le propusieron encabezar la lista por Valladolid porque «quiero alzar la voz y denunciar lo que están viviendo los ciudadanos en zonas despobladas». Denuncia que no llegan los servicios y que en muchas pedanías las personas mayores no pueden ni disponer de su dinero porque no hay cajeros. «Es una injusticia».

Salamanca

Verónica Santos, funcionaria de profesión y huida de Podemos, fue coordinadora del grupo mixto en el Ayuntamiento de Salamanca y CEO de Talentotecnia FOTO: La Razón (Custom Credit)

Verónica Santos, funcionaria de profesión y huida de Podemos, fue coordinadora del grupo mixto en el Ayuntamiento de Salamanca y CEO de Talentotecnia. Defiende un «modelo de país distinto en el que sea básico la cohesión territorial» Para ello pone sobre la mesa propuestas como incentivos fiscales para atraer inversiones. «Es fundamental para aquellas empresas y autónomos que quieran permanecer dispongan de compensaciones en seguridad social o para poner en marcha nuevas iniciativas», concluye.

Sobre la campaña electoral, los cinco señalan que recorrerán todos los municipios, realizando actos pequeños y que confían en el boca a boca. El apoyo de los vecinos, dicen, es total. Además, todos los candidatos de la España Vaciada coinciden en subrayar que si llegan a las Cortes de Castilla y León favorecerán la gobernabilidad y que se convertirán en la fuerza que haga que se cumplan lo que llevan exigiendo décadas.

La España Vaciada viene para quedarse y Castilla y León será el primer laboratorio de este movimiento ciudadano, que trata de competir de tú a tú con las formaciones tradicionales financiándose a través de dos vías: microcréditos y donaciones.