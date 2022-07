En directo, debate sobre el estado de la nación | El Congreso dará luz verde hoy a una ley de Memoria tutelada por Bildu

Tras dos intensas jornadas en el hemiciclo, el pleno del Congreso debatirá este jueves las 138 propuestas de resolución, surgidas de este debate sobre el estado de la nación y en las cuales cada formación ha recogido sus principales demandas y exigencias. La Ley de Memoria Democrática será la gran protagonista, ya que el Ejecutivo busca el beneplácito de la Cámara, tras conseguir sacar adelante ayer el primer trámite de la reforma exprés para renovar el Tribunal Constitucional.

Desde el PP, Alberto Núñez Feijóo, ya dejó ayer claro que las medidas económicas del Gobierno de Sánchez sólo tendrán el voto favorable de su partido si incluyen bajada de impuestos que afecten al IRPF. Otro de los escollos será el polémico pacto del PSOE con Bildu para la Ley de Memoria Democrática, que justificaría la ausencia de acuerdos no solo en el terreno económico sino en otros de gran calado como la reforma del CGPJ.

Y si bien sus socios de Gobierno han aplaudido estos días su “giro” a la izquierda, Sánchez no lo tiene todo ganado. Los socios no darán un cheque en blanco al Ejecutivo cuando haya que convalidar las medidas económicas y sociales que anunció el pasado martes. Contundente fue ayer el portavoz del PNV, Aitor Esteban: «Usted no puede permitirse prescindir de nosotros».

El Gobierno ha superado el primer trámite para la reforma exprés de la Ley Orgánica del Poder Judicial para renovar a cuatro de los doce miembros que componen el Tribunal Constitucional. Con 183 votos a favor (entre ellos, PSOE, Podemos, ERC, Bildu y PNV), el ejecutivo nacional ha logrado superar el primer debate para que mañana, 24 horas después y por el trámite de urgencia, se apruebe de forma definitiva. La reforma, en todo caso, ha dinamitado los puentes de entendimiento con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial, que lleva tres años y medio bloqueado por la falta de acuerdo entre los populares y el PSOE.

El Gobierno ha tramitado esta reforma legal a través de una proposición de ley registrada por el PSOE, una vía también para sortear el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que acompaña los proyectos de ley que presenta Moncloa. No obstante, el CGPJ ha acordado pedir al Congreso que le permita emitir una opinión sobre esta reforma legal, ya que tiene incidencia sobre sus funciones.

El Gobierno sigue rezumando optimismo 48 horas después de la intervención de Pedro Sánchez en el debate sobre el estado de la nación. El presidente logró su objetivo, marcar agenda y emprender un rearme ideológico, que ha sacado al electorado progresista del letargo en el que estaba inmerso. En el Ejecutivo no ahorran en triunfalismo y mantienen que el debate se les ha dado «de cine», en parte por el papel subalterno que ha jugado la oposición. En concreto, se refieren al PP, a quienes no vieron a la altura y creen que quedaron noqueados por las propuestas de Sánchez de impulsar un impuesto a las energéticas y entidades financieras. Unas propuestas que no fueron capaces de rebatir ni confrontar.

El Congreso aprobará hoy la ley de Memoria y la enviará al Senado

El Pleno del Congreso tiene previsto aprobar este jueves el proyecto de Ley de Memoria Democrática, un texto que ya fue avalado en la Comisión Constitucional con el respaldo de PSOE, Unidas Podemos, el PNV y Bildu frente al ‘no’ del PP, Vox y Ciudadanos. Esquerra Republicana optó por la abstención porque aunque aprecia tras los últimos cambios introducidos, le sigue pareciendo insuficiente.

Esta ley, que supone una profundización en la Ley de Memoria Histórica de 2007, fue aprobada en Consejo de Ministros hace casi un año y tomada en consideración por el Congreso en octubre de 2021, pero dos meses después se metió en ‘la nevera’ al no ver el Gobierno suficientes apoyos para sacarla adelante, ya que a la oposición del PP, Vox y Ciudadanos se sumó el rechazo inicial de ERC.

Feijóo condiciona su aval económico a la bajada del IRPF

Las medidas económicas del Gobierno de Sánchez sólo tendrán el voto favorable del PP si incluyen bajada de impuestos que afecten al IRPF. El curso de la Legislatura y las futuras negociaciones quedan ya determinadas una vez que el Debate del Estado de la Nación ha confirmado, para el principal partido de la oposición, la intención del jefe del Ejecutivo de pactar la política fiscal con Podemos. El PP también alega el acuerdo con Bildu para la Memoria Democrática como otra razón que justifica que no vaya a haber acuerdos en el terreno económico ni en nada.

La votación de 138 propuestas de resolución cierra hoy el debate de la nación

El pleno del Congreso debate a partir de las diez de la mañana el centenar largo de propuestas de resolución, hasta 138, que los grupos parlamentarios han presentado a partir del debate del estado de la nación celebrado en los dos últimos días, y en las cuales recogen sus principales demandas surgidas de esta cita.

Cada grupo parlamentario dispondrá de quince minutos para exponer a la cámara el contenido de sus iniciativas, tramitadas a modo de mociones, y que pueden ser objeto de enmiendas transaccionales, para lo cual dispusieron de un plazo que venció anoche, después de que las respectivas formaciones hubieran registrado sus iniciativas.

A primera hora de la mañana de hoy, antes de la sesión plenaria, la Mesa calificará esas modificaciones y si reciben el visto bueno podrán ser incorporadas a las votaciones, eso sí, siempre que el grupo autor de la propuesta acepte que se incluya la modificación.

La votación, no obstante, no se producirá hasta que finalice un pleno que se prevé largo, pues a la discusión de las propuestas sucederá el debate de varias iniciativas legislativas importantes, como la Ley de Memoria Democrática o la reforma para facultar al CGPJ a elegir a los magistrados que le corresponde designar en el Tribunal Constitucional.