Las llegadas irregulares de migrantes descienden un 32,6 % pero en Baleares suben un 78%

Las llegadas irregulares de migrantes a España continúan a la baja al reducirse un 32,6% hasta el 31 de agosto respecto del mismo periodo de 2024, aunque los llegados a las Islas Baleares han crecido en un 78,6 %.

Son datos del último balance sobre inmigración irregular publicado por el Ministerio de Interior, que por segunda vez desagrega los datos de Baleares, donde han llegado hasta finales de agosto 4.852 migrantes, 2.135 más que en 2024, y 258 embarcaciones, un 56,4 % más.

Una tendencia que contrasta con las llegadas a Canarias por vía marítima, que caen un 52,6 %, con la llegada de 12.126 migrantes hasta el 31 de agosto, menos de la mitad de los 25.571 que llegaron en este período de 2024 a este archipiélago.

Al respecto, estos migrantes han arribado todos por vía marítima en 198 pateras y cayucos, 176 menos que el pasado año, lo que representa un descenso del 47,1 %.

En cuanto al conjunto de España, han llegado 23.931 migrantes, que son 11.578 menos que en el mismo periodo del pasado año.

Como es habitual, la gran mayoría han accedido por vía marítima, un total de 21.721 personas en 821 pateras y cayucos, lo que representan un 35,2 % menos de migrantes llegados por el mar y un 19,2 % menos de embarcaciones.

A la península llegaron por vía marítima 4.722 migrantes en 357 embarcaciones, esto es un 9,3% % menos de personas que en 2024.

Junto a Baleares, aumentan las llegadas a Ceuta y Melilla, a donde han arribado 2.231 migrantes de forma irregular, la mayoría, 2.210, por vía terrestre, que incluye los accesos a nado, un 11,9 % más.

En concreto, a Ceuta han llegado 4 migrantes por vía marítima, 15 menos, y 2.014 por vía terrestre, 97 más que en 2024.

La ciudad autónoma de Melilla recibió a 17 migrantes llegados por vía marítima, dos menos que en 2024, y 196 por tierra, 138 más.