Protestas contra la amnistía, última hora | Junqueras excluye a Borrás de la amnistía: "Ha sido condenada por corrupción"

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha asegurado que la presidenta de Junts, Laura Borràs, no puede ser una de las beneficiadas por la ley de amnistía que han pactado con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez porque, en su opinión, "ha sido condenada por corrupción" y "por fragmentar contratos públicos". "No tiene nada que ver con la celebración de un referéndum", ha zanjado. Así, el dirigente político catalán ha vuelto a asegurar que no va a renunciar a un referéndum de autodeterminación en Cataluña y que hará "todo lo posible" para que la sociedad catalana decida sobre su futuro.

Y todo, en un día en el que está previsto que el PSOE registre en el Congreso su polémica ley de amnistía y la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, anuncie de forma oficial la fecha de investidura.