El PP sube el tono en "temas capitales" para afianzar el voto joven ante los ataques de Abascal

El nuevo curso político y la llegada de nuevas encuestas y sondeos electorales han puesto de manifiesto el ocaso de Pedro Sánchez en la Moncloa. A la espera de que el CIS de Tezanos, que en sus últimos datos señaló que los populares rozaban el sorpasso, diversas encuestas registradas recalcan que el PSOE agoniza en el umbral de los 100 diputados.

En este sentido, el Partido Popular rozaría el Gobierno en solitario, por el momento necesitaría la abstención de Vox, con 150 representantes en el Congreso de los Diputados, lo que genera un nuevo horizonte en Génova 13, donde se ha acelerado la concreción del programa electoral de cara al 2027.

Con el PSOE en fuera de juego y cercado por la corrupción, tanto el entorno familiar de Pedro Sánchez como entre los altos cargos socialistas, los barones populares señalan a Santiago Abascal como la principal amenaza para obtener un Gobierno en solitario.

Para ello, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reformulado su estrategia para "cortar las alas" al líder de Vox en temas capitales como la inmigración, la okupación o las reformas penales y mantener los buenos números de los sondeos electorales.

El objetivo, sin abandonar el tono moderado y conservador que caracteriza a los populares, es recuperar el voto joven de las personas que afrontan sus primeros o segundos comicios electorales. A través de recordar la falta de nivel de los dirigentes políticos, enfocados en el líder de Vox, el PP busca aplanar su llegada a la Moncloa y reducir el impacto de las amenazas de Santiago Abascal. En este sentido, el representante de Vox enfoca su repertorio en "las políticas migratorias del bipartidismo" con el que no hace distinciones entre el PSOE y el PP.

Feijóo refuerza la postura del PP sobre la inmigración ilegal

Ante las acusaciones de Santiago Abascal, que ha unido sus declaraciones sobre el hundimiento del Open Arms con la violación de una menor en Madrid, el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha reafirmado la propuesta de los populares para terminar con la inmigración ilegal.

"España no puede ser una nación con las puertas abiertas a la delincuencia...Con el PP la inmigración legal será protegida y la inmigración ilegal no tendrá ninguna garantía ni ningún derecho", ha apostillado esta mañana en el inicio del curso político.

De la misma manera, el presidente del PP ha recordado que tiene un objetivo y es terminar con el legado de Pedro Sánchez, recordando que su problema "no es el tercer partido de España", por mucho que no comparta sus postulados, "ni su inexperiencia política".