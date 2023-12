El esperado reencuentro de Leonor y Sofía

La Navidad es tradicionalmente una época de reencuentros familiares. Y la Familia Real española también vivirá estas fechas junto a la Princesa Leonor y la Infanta Sofía. Las hijas de los Reyes Felipe VI y Letizia continúan su formación fuera de casa: la Heredera, en la Academia Militar de Zaragoza; y su hermana, en el UWC Atlantic College de Gales. ¿Pero cuándo estarán de vuelta en el madrileño Palacio de la Zarzuela?

La menor de los hijas de los Reyes regresa hoy a Madrid. Según el calendario oficial de vacaciones del internado galés en el que cursa bachillerato internacional, las vacaciones de Navidad para los alumnos del centro comienzan el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción. Las clases terminan a las 14.00 h. A partir de ese momento, la Infanta Sofía hará las maletas y tomará el autobús que le llevará al aeropuerto de Heatrow, en Londres. No lo hará sola, sino acompañada por los tres miembros de seguridad que la siguen en todo momento. Durante este periodo de vacaciones, podrá reencontrarse con sus abuelos, sus tías y sus primos, así como con su perro Jan.

La infanta Sofía acompañada por los reyes Felipe y Letizia, antes de ingresar hoy martes en el UWC Atlantic College de Gales (Reino Unido) para comenzar el primero de los dos cursos de bachillerato, al igual que hizo su hermana, la princesa Leonor. CASA S.M. EL REY/ Francisco Gómez EFE

Por su parte, la Princesa Leonor está utilizando los permisos de la Academia Militar para disfrutar ya de unos días de descanso. El pasado 6 de diciembre, la primogénita de los Reyes celebró el Día de la Constitución junto a sus amigos en una conocida discoteca del barrio de Princesa, en Madrid. Posteriormente, regresó a la Academia ya que, según publicaba «Informalia», el 7 de diciembre comenzaban los exámenes del primer cuatrimestre de los alumnos de la Academia Militar zaragozana.

La princesa Leonor en la Academia General Militar de Zaragoza. Casa de S.M. el Rey

Aunque le quedan, por tanto, algunas semanas de exámenes por delante, la Princesa tiene los fines de semana libres, a no ser que haya actividades o maniobras, por lo que podrá pasar tiempo con la familia. Es posible que en esos días, las dos hermanas, o quizá junto a sus padres, aprovechen para hacer el tradicional posado navideño. La Princesa de Asturias ha disfrutado ya de algunos permisos académicos que ha aprovechado para cumplir con sus obligaciones reales, como fue el pasado 31 de octubre, fecha en la que alcanzó la mayoría de edad y en la que juró la Constitución. También pudimos verla en el desfile militar del Día de la Hispanidad, celebrado el pasado 12 de octubre, así como en la entrega de los Premios Princesa de Asturias, a los que también asistió la Infanta Sofía.

Ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2023, presidida por SS.MM. los Reyes Felipe VI y Letizia, con la presencia de SS.AA.RR. la Princesa de Asturias Leonor y la Infanta doña Sofía en el teatro Campoamor de Oviedo. Alberto R. Roldán La Razón

¿Hasta cuándo se quedan?

Leonor y Sofía deberán volver a sus obligaciones pasadas estas fechas tan importantes. Aún no hay nada confirmado, pero en el caso de la Heredera al Trono, no sería improbable que acudiera a la Pascua Militar del próximo 5 de enero. En el caso de su hermana, las vacaciones en el UWC Atlantic College duran prácticamente un mes, hasta el 3 de enero. En esta fecha, volverá a Gales, perdiéndose el tradicional Día de Reyes, que en Reino Unido no se celebra como en España.