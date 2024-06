El príncipe Guillermo lo da todo en el concierto de Taylor Swift: el divertido vídeo de su baile viral

Tras su exitoso paso por varias ciudades europeas, incluidas dos paradas en Madrid, Taylo Swoft ha continuado su "Eras Tour" por el Viejo Continente con varios conciertos en Londres. El primero tuvo lugar este domingo 23 de junio y entre los miles de asistentes que acudieron a deleitarse con la música de la cantante estadounidense se encontraban unos cuantos "royals", como la princesa Leonor y la infanta Sofía, que viajaron desde España al Reino Unido para no perderse la actuación de una de sus artistas favoritas.

Por supuesto, tampoco faltó el príncipe Guillermo, que pudo fotografiarse junto a Swift y sus hijos los príncipes Jorge y Carlota en el "backstage" del concierto. Aunque muchos puedan creer que el heredero del trono inglés acudió solo en calidad de padre, para acompañar a sus retoños, lo cierto es que durante la actuación de la cantante se confirmó como un fan más bailando al ritmo de "Shake It Off", uno de los temas más conocidos de la artista.

El hijo mayor de Carlos III y Diana de Gales lo dio todo y se mostró en una actitud divertida y distendida a la que los miembros de la realeza nos tienen muy poco acostumbrados, moviendo los brazos y bailando enérgicamente los temas de Swift. Unas imágenes que se han viralizado a través de las redes sociales y que ponen de manifiesto la mejor cara del futuro monarca.

¿Desplante a Meghan Markle?

En las imágenes que la propia Taylor Swift compartió en sus redes sociales junto al príncipe Guillermo y sus hijos se aprecia la buena sintonía y complicidad que hay entre todos ellos, un vínculo más o menos estrecho que no tiene igual en el caso de Meghan Markle.

Según publica el periódico "The Telegraph", la duquesa de Sussex se puso en contacto a través de una carta con la cantante con la esperanza de que participara en uno de los episodios de su pódcast "Archetypes", que Spotify no quiso renovar para una segunda temporada.

El medio citado anteriormente asegura que Swift rechazó la invitación a través de su representante, un desplante que la duquesa de Sussex no se esperaba.

Meghan Markle protagonizará sus propios podcast sin el duque de Sussex. REUTERS/Toby Melville/File Photo TOBY MELVILLE REUTERS

Sobre las razones por las que Spotify no renovó su contrato con los duques de Sussex no se han aportado muchos detalles, aunque Bill Simons, un ejecutivo de la plataforma, no dejó muy bien parados al príncipe Harry ni Meghan Markle en su propio pódcast: "Ojalá hubiera participado en la negociación de 'Meghan y Harry dejan Spotify'. 'Los putos estafadores', ese es el pódcast que deberíamos haber lanzado con ellos".