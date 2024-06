Atención, swifties, este es el secreto que guarda Taylor Swift

Nos va a costar un tiempo salir del asombro ante el huracán desatado por Taylor Swift a su paso por Madrid. Arrasa en la música, pero también en moda y belleza. Es un icono y tiene detrás un increíble batallón de fans leales a su exitosa carrera llena de premios y a un estilo con el que enamora a millones en todo el mundo. Ya sea con sus «looks» deslumbrantes en la alfombra roja o sus conjuntos más relajados, cada decisión de moda que toma se convierte en tendencia al instante, inspirando a sus seguidores a imitar su personalidad única. ¡Es la mayor influencer de la historia!

Primer concierto de Taylor Swift en Madrid de la gira ‘The Eras Tour’ Ricardo Rubio Europa Press

Durante años, su mayor distintivo ha sido su melena rubia y fría marcada por un flequillo icónico. Peina su cabello en capas dejando las puntas vivaces y dos flequillos, uno corto y otro largo estilo butterfly, que le aportan un singular carácter. Irrepetible, a pesar del empeño de miles de fans que la copian sin parar.

Las ‘swifties’ se preparan para el segundo concierto de Taylor Swift en Madrid Gabriel Luengas Europa Press

Si algo debe llamar nuestra atención en esta gira mundial es su estupenda forma física. Nada que ver con la delgadez de sus primeros años. Se ha preparado a conciencia y eso se nota. Combina ejercicio con una dieta equilibrada de alimentos «clean» bajo el enfoque de la «nutrición consciente». La estrella encuentra en la medicina holística su bienestar integral: emociones, mente, espíritu y salud física incidiendo en la prevención. En ese equilibrio capaz de prevenir la enfermedad y mejorar la calidad de vida se incluye la práctica de meditación, atención plena, tai chí, yoga u otras disciplinas que ayudan a reducir el estrés y la ansiedad, además de mejorar la salud física y mental.

Más allá de elegir productos saludables, se centra en la conexión entre cuerpo, mente y comida. Su exigente carrera le obliga a mantenerse saludable y energizada en medio del estrés, lo que le lleva a prestar atención a lo que se come, cómo se come y cómo afecta al bienestar general: eso es la «dieta consciente».

Su dieta, para quien desee descubrir su secreto, es antiinflamatoria, muy de moda como no podía ser de otra forma, con una baja o nula ingesta de ultraprocesados y alimentos con alto índice glucémico, como azúcar, harinas refinadas y vegetales almidonosos, según me explican en la Clínica Mira Cueto. En lugar de pan blanco, bollería, cereales azucarados, tortitas de arroz o patatas fritas, su dieta antiinflamatoria propone desayunar crepes con jamón cocido, queso parmesano, huevo a la plancha, zumo de naranja y café con leche y vainilla. Un día de bajón lo supera con un rollito de canela, ponche de huevo y helado. ¿Algo más? Se perfuma con Rose epicée, de The Lab Room (made in Spain).