Kim Basinger cumple 71 años, ¿qué ha sido de la sex symbol de "Nueve semanas y media"?

Sensual, rebelde y con la voz ronca de Joe Cocker en "You Can Leave Your Hat On", Kim Basingerprotagonizó frente a Mickey Rourke el striptease más imitado de la historia. Aquella imagen quedó fija en nuestras retinas desde el estreno de "Nueve semanas y media", en 1986, una de las películas más taquilleras de la época. Pero el mismo baile que elevó a mito erótico a esta mujer de timidez enfermiza la marcó de por vida y provocó que desarrollara un miedo escénico que se fue manifestando en sucesivos cuadros de ansiedad y agorafobia.

Kim Basinger se convirtió en un mito erótico tras su interpretación en «9 semanas y media» (1986) larazon

Cuando la grabó tenía 33 años. Durante muchas temporadas, la actriz, que hoy cumple 71 años, ha permanecido recluida en su casa víctima de sus miedos y luchando contra sí misma mientras rechazaba ofertas de cine y de publicidad. "Todavía me pongo ansiosa a veces, pero ya no me paraliza como solía", afirmó en una entrevista en 2022. Con el tiempo, Basinger desveló los detalles más escabrosos del rodaje de aquella película: drogas, bofetadas y maltrato psicológico.

Aparte de sus trastornos, otra de las consecuencias que pagó por su condición de sex symbol fue la escasez de papeles de calidad para ella, un hecho que se ha ido acentuando a medida que ha ido cumpliendo años. Como prueba, sus seis nominaciones a un premio Razzie, los galardones que premian a los peores actores y actrices de Hollywood. La última le llegó en 2017 por su papel en "50 sombras de Grey". También hay que recordar que, a lo largo de sus cinco décadas en la industria del cine, ha ganado un Óscar, un Globo de Oro y un premio de la Screen Actors Guild.

Kim Basinger protagoniza la nueva campaña de la firma italiana Miu Miu Miu Miu

Kim Basinger nació el 8 de diciembre de 1953, en Athens, una ciudad de Georgia. Era hija de un músico de orquesta y de una nadadora que hacía también sus pinitos como actriz. A los 17 fue fichada como modelo por mil dólares al día, un trabajo que le abrió las puertas al mundo de la interpretación. A su posado desnudo en la portada de Playboy, en 1981, le siguió una lluvia de ofertas. Pero tomó algunas decisiones equivocadas, como el abandono del proyecto de película "Boxing Helena", en 1993. La productora la llevó a juicio, le pidió 8 millones de dólares y la actriz se tuvo que declarar en bancarrota. Otra de los riesgos que tomó y le salió caro fue la compra, en 1989, de un pueblo entero por 20 millones de dólares. Su plan era convertir a Braselton, cercano a su lugar de nacimiento, en una atracción turística. Resultó un auténtico fracaso.

No es fácil hacerse una idea sobre cómo está envejeciendo Kim Basinger. Las imágenes que comparte en su cuenta de Instagram son antiguas y en otras utiliza filtros. En sus escasas apariciones, aparece casi irreconocible por los excesos de la cirugía plásticas.

Kim Basinger anoche en Los Angeles y, a la derecha, en una imagen de 2002. larazon

En algunas de ella aparece su hija Ireland, fruto de su relación con el actor Alec Baldwin. "Lo he dicho anteriormente... y lo diré una y otra vez... ¡y otra vez! Lo mejor que he hecho en mi vida... Es traer esta pequeña alma a este planeta...", escribe junto a una foto antigua con motivo de su 29 cumpleaños. "Ser su madre me ha traído toda la felicidad... toda la alegría... y sigue definiendo las profundidades del amor... Más profundo que el océano más profundo... Más ancho que el cielo... Pasó las estrellas al cielo y las bajó a los insectos en la hierba...".

Prácticamente retirada del cine y de la publicidad, dedica buena parte de su tiempo al activismo animalista y a su nieta. Sentimentalmente, tampoco sido una mujer demasiado afortunada. Han pasado muchos hombres por su vida, pero la mayoría de puntillas. Su matrimonio con Alec Baldwin fue un desastre cuyo final le costó al actor más de un millón de dólares. La última pareja se llama Mith Stone y es estilista. Después de alcanzar la cima, hoy se la recuerda como una actriz de segunda fila. Su crepúsculo, sin embargo, no tiene el dramatismo de otras diosas del cine, como Bette Davis o Ava Gardner.