Kiosco: “La calma” de Fran Rivera y Lourdes Montes, el embarazo de Elena Furiase y el romance de Bigote Arrocet y Bárbara Rey, portadas del corazón

La revista ¡Hola! publica esta semana en exclusiva la nueva finca en la que Francisco Rivera y Lourdes Montes disfrutan de “la calma”. “Es el mejor sitio donde se pueden criar nuestros niños. Aquí encontramos calma, se aclaran las ideas… El nombre está muy bien puesto”, explica Francisco.

Francisco Rivera guarda un sinfín de historias en el campo. Inolvidables son los recuerdos de su infancia junto a su padre, Paquirri, al igual que esos años en los que entrenaba con becerras y morlacos para convertirse en una figura del toreo. Ahora que está alejado de los ruedos, Francisco es el encargado de transmitir su amor por la Naturaleza a sus hijos, según publica la revista.

Además, Sonia Ferrer posa por primera vez con su novio, Sergio Fontecha, y anuncian sus planes de boda. La actriz y el inspector de Policía se conocieron hace un año. “Conocer a Sergio me pilló en un momento en que yo estaba bastante convencida de que me iba a quedar soltera, y ni tan mal. Me refiero a que no iba a tener una relación porque son demasiado complicadas. Cuando tenía eso asumido, va y aparece, así, para descuadrarme”, afirma Ferrer. La conocida presentadora, una de las más queridas de la televisión, ha comenzado el año en un excelente momento profesional y personal. Habituada a estar al frente de la crónica social, hoy se pone al otro lado para dar la mejor de las noticias. Se ha comprometido y se casa. Será el segundo matrimonio para ambos: Sonia estuvo casada seis años con Marco Vricella, padre de su hija, Laura, de once, y Sergio se divorció en 2016 tras dos años de matrimonio.

Tras el anuncio de su embarazo, ¡Hola! publica en esclusiva las fotografías de Pepe Barroso y Gara Arias, a quien ya se le nota la tripita, en República Dominicana.

La portada de Semana es para Bárbara Rey y Bigote Arrocet. La pareja ha empezado el año juntos, en la casa marbellí de la actriz, y pueden afirmar con rotundidad: “Estamos muy contentos”. Además, Paz Padilla se refugia en su hija en su tierra natal y Rocío Flores echa de menos a su madre, Rocío Carrasco.

Año nuevo.... casa nueva. En Diez Minutos, Kiko Hernández enseña los rincones más especiales de su nuevo hogar. El colaborador de “Sálvame” acaba de estrenar chalet y posa en su nueva casa, una impresionante vivienda, con siete habitaciones, siete baños y piscina cubierta.

Además, la misma publicación recoge la noticia de la separación de Tamara Gorro y Ezequiel Garay, así como el romántico paseo de Bigote Arrocet y Bárbara Rey.

En Lecturas, uno de los personajes más mediáticos. Tamara Falcó luce espectacular en biquini. La chef disfruta de unos días de vacaciones junto a su novio Iñigo Onieva en República Dominicana. Tras pasar la Navidad en familia, Tamara Falcó ha dado la bienvenida al año 2022 en el Caribe derrochando amor y felicidad.