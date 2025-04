Álvaro de Luna vuelve con su exnovia, Jelen Patiño: lo que sospechaba Laura Escanes

Álvaro de Luna y Laura Escanes eran la viva imagen del amor. Después de salir de relaciones muy intensas, el cantante y la influencer creían haber encontrado a su media naranja el uno en el otro. Presumían constantemente de lo idílico que era su vínculo y los planes que realizaban, dando envidia por doquier. Sin embargo, el desamor llegó y con ello comenzaron a tirarse los trastos a la cabeza. Los reproches estaban a la orden del día, ella en entrevistas y redes sociales, él a través de dardos virales y también mediante sus canciones. Ahora han rehecho sus vidas y parece que han encontrado de nuevo la estabilidad perdida.

Ya ha pasado un año y medio desde que rompiesen su relación y por sus vidas han pasado otras personas dispuestas a hacerles olvidar. En el caso de la exmujer de Risto Mejide, ahora prueba suerte con Joan Verdú, con el que ya se le ha visto derrochar pasión frente a las cámaras. Por su parte, el cantante habría echado mano de su agenda de conquistas para recuperar a su exnovia del olvido. Y es que ha decidido darse una nueva oportunidad con Elena Patiño, popularmente conocida como Jelen.

Álvaro de Luna y Jelen Patiño, de nuevo juntos

Antes de iniciar su relación con Laura Escanes, el artista estaba enamorado de Jelen. Ahora los rumores apuntan a que se habrían intentado resucitar su romance, tratando de unir de nuevo sus caminos. Así lo han confirmado a ‘Hola’ fuentes cercanas a él, que destacarían que está de nuevo feliz “al lado de su chica de siempre”. El revuelo ahora en redes sociales es mayúsculo, pues no es la primera vez que se apunta a la misma dirección. Pero ahora el rumor cobra más fuerza e incluso hay supuesta confirmación por parte de su entorno más próximo.

Álvaro de Luna en una imagen de archivo Gtres

Álvaro de Luna y Jelen Patiño comenzaron su relación en 2018 y todo parecía ir sobre ruedas entre ellos, pero llegó su ruptura y apareció en escena Laura Escanes. Ahora estarían dándose una segunda oportunidad, tal y como se entiende por sus gestos públicos, aunque traten de mantenerlos lo más alejado de los medios. No han podido ocultar que han estado juntos en Bali y que han practicado su pasión por el surf. También ella le acompaña en sus compromisos profesionales, evidenciando que se han vuelto una vez más inseparables.

Aunque Álvaro de Luna no ha querido confirmar personalmente que Jelen sea de nuevo la dueña de sus suspiros, sí que ha reconocido estar enamorado. Lo hizo el mes pasado durante el Festival de Cine de Málaga por cuya alfombra roja desfiló y atendió a los medios. No tuvo reparos en hablar sobre cómo se encontraba sentimentalmente, eso sí, sin poner nombre y apellidos a la responsable de su renovada ilusión: “Estoy feliz, estoy enamorado, estoy satisfecho con todo y creo que eso es lo bonito”, sentenció. “Me lo guardo, me lo guardo. Ahora que la cosa no es algo que esté expuesto, prefiero guardármelo para mí”, explicaba por qué deseaba vivir este amor en secreto. Al final todo apunta a que su ex vuelve a ser la oficial.