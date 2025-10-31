Antonio Banderas revela cómo es su verdadera relación con Melanie Griffith tras la boda de Stella del Carmen

A punto de cumplir un mes de la boda de Stella del Carmen y Alex Gruszynski en Valladolid, Antonio Banderas ha entrado en directo en "Espejo Público" y se ha sincerado sobre cómo vivió el enlace de su hija, la relación con su yerno y Melanie Griffith, su exmujer.

Una romántica historia de amor

Todavía emocionado por haber llevado a Stella del Carmen del brazo hacia el altar, se ha deshecho en halagos hacia Alex, el esposo de su hija al que conoce desde que tienen cuatro años. "No podía haber elegido a una persona mejor, me cae muy bien Alex", ha expresado sobre su yerno. "Yo lo conocí con 4 años, venía a mi casa cuando reuníamos a todos los chavales de clase de Stella. En un juego de niños se prometieron casarse algún día. Los dos han tenido diferentes parejas, después se volvieron a encontrar y se casaron. Y estoy encantado",

Antonio Banderas brinda por la felicidad de su hija y desvela detalles de la boda Europa Press

Tras el enlace, muchas informaciones apuntaron que se había producido tensiones entre Melanie Griffith y Antonio Banderas por la organización de la boda. "Melanie es una persona que es de naturaleza preocupada", apuntaba una fuente al "National Enquirer". "A Antonio no le gusta que lo despierten en mitad de la noche solo porque Melanie tiene una idea genial de lo que funcionaría para la boda. Melanie se considera la organizadora de bodas de facto, pero está molestando a todos, entrometiéndose sin parar y preocupándose hasta el cansancio antes del gran día", señalaba esta misma fuente.

Nada más lejos de la realidad, Antonio Banderas ha desvelado en el programa de Susanna Griso cuál es su verdadera relación con su exmujer, zanjando con los rumores. "Con Melanie tengo una relación extraordinaria y es mi mejor amiga probablemente", ha declarado el actor malagueño sobre la mujer con la que estuvo más de 20 años casado.

Una boda de ensueño

La pareja dio el "sí, quiero" en la Abadía Retuerta LeDomaine de Valladolid. Numerosos rostros de Hollywood acompañaron a Stella y Alex en su gran día como Dakota Johnson, hermana de la novia, o las hijas de Barack y Michelle Obama, Malia y Sasha. Antonio Banderas vivió uno de los días más felices de su vida y se siente muy emocionado de que su hija eligiera España para dar el "sí, quiero" porque "es su manera de reconectar con sus raíces y de compartir su tierra con su futuro marido y con toda la familia".