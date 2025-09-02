Las ayudas del Apolo

Leo: «Menos ayudas por los incendios que por la Dana o la erupción del volcán de La Palma. El Consejo de Ministros aprobó las primeras subvenciones. Las ayudas están fijadas según una ley de hace 20 años y Moncloa no aprueba un paquete específico». Las malas lenguas opinan que da lo mismo que sean inferiores o superiores, las recibirán tarde o nunca, a elegir. No es mi culpa, dirá el Apolo de la Moncloa: entre lo que tengo que dar a los separatas catalanes, a los soberanistas vascos, a Sumar, a Podemos, etc., apenas si me queda algo para regalar caganers a los ministros en Navidades y pagar los abogados de Begoña. Leo: «Frente común de ERC y Bildu para exprimir a Pedro Sánchez. Las dos formaciones se reunieron y fijaron como objetivo seguir obteniendo cesiones lo que dure la legislatura».

Así se está quedando el pobre en los huesos. Da mucha cosa verlo, de verdad. ¿La Bego le ha impuesto la dieta detox, la misma de la Preysler? Al menos Isabel se venga a veces mojando unas porras en chocolate, pero cuentan que el Apolo no tiene dónde mojar. Volviendo a las ayudas por los incendio. Puestos a escabullirse, el Apolo también se escudará en la burocracia: difícil luchar contra algo que está en la sustancia misma de todos nosotros, dirá. Gracias a ella pueden incumplir todo lo que prometen.

Ya advirtió Anson que vamos hacia una dictadura burocrática. Será el paraíso de los políticos y el infierno de los que esperan: le falta a usted la foto de su casa en llamas, la declaración de ruina total, la declaración jurada de los bomberos... Llegará esa desconfianza que Santiago Segura resume muy bien: «No soy de ningún partido, para decepcionarme me basto yo solito». En eso yo también soy autosuficiente.