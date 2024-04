Carmen Borrego esquiva a su hijo en los pasillos de Telecinco

Carmen Borrego llegó de Honduras dispuesta a abrazar a su hijo, José María Almoguera, al que consideraba afligido por el fracaso de su matrimonio con Paola Olmedo. Sin embargo, se topó de bruces con una portada de ambos unidos en su contra, culpándola del fracaso de lo suyo y de cómo la prensa les había arruinado la vida, mientras usaban la prensa para lanzar sus ataques. Aun así, la hija menor de María Teresa Campos quiso dar un ejemplo de fortaleza y no quiso criticar a su hijo, aunque ahí estaba Terelu Campos ejerciendo de poli malo en sus primeras apariciones públicas, especialmente en 'De viernes'. Carmen no quería renunciar a que, en un futuro, poder reencontrarse con su hijo y limar asperezas, explicarse las cosas mirándose cara a cara, pedirse perdón y volver a ser una familia unida. Pero esto no sucederá ahora, porque ella no ha querido materializar este encuentro.

Carmen Borrego y Terelu Campos De viernes

Carmen Borrego no comprende el motivo por el cual su hijo ha decidido iniciar una vendetta mediática en su contra y cree que se equivoca al entrar en este mundillo. Pese a ello, no quiso elevar el tono y siempre se ha mostrado conciliadora, dejándole claro incluso que estará ahí para él siempre que le necesite. Eso sí, para eso parece que debe pasar un tiempo prudencial hasta que las heridas cierren, pues ha tenido oportunidad de acercar posiciones y ha preferido mantener las distancias. Algo de lo que ha informado el periodista Pepe del Real este miércoles en el programa ‘Vamos a ver’, tras haber charlado con la protagonista sobre lo extraño que resulta que no se hayan topado aún por los pasillos de Mediaset.

Madre e hijo trabajan juntos en ‘Así es la vida’. Ella no acude todos los días en calidad de colaboradora, aunque sí que ha estado en casi todas las franjas del día en las inmediaciones de la cadena, donde se ha hecho un tour por su participación en ‘Supervivientes’. Su hijo sí que acude a diario a su puesto de trabajo en el set de control del programa presentado por Sandra Barneda. Les separan unos metros, pero no han salvado la distancia para verse. Tampoco han hecho el esfuerzo de verse más allá de los pasillos de Mediaset, como así detallaba el colaborador: “Me encontré con su hijo en una cafetería. Carmen Borrego estuvo este martes en el plató y le pregunté si se había encontrado ya con su hijo en los pasillos de Telecinco. Ella me dijo que no, que no se habían cruzado, que lo había visto de lejos”.

José María Almoguera Así es la vida

La actitud de Carmen Borrego con su hijo es esquiva en estos momentos. El dolor aún está muy reciente y no se siente preparada para mantener esa difícil conversación que le aguarda con José María Almoguera. Pese a todo, Pepe del Real añade que la conversación con ella fue a más y que mostró su firme determinación de arreglar las cosas con su hijo, más sabiendo que no está atravesando un buen momento en su vida tras su separación con un hijo tan pequeño: “Te voy a ser sincera, no me importaría cruzarme con él, no voy a tener ningún problema en acercarme a él, saludarlo, porque soy su madre. Yo no voy a reprocharle nada, se lo voy a poner todo muy fácil”, reproducía las palabras de Carmen Borrego sobre un posible encuentro con su vástago en plena crisis en su relación.