Divinamente: los momentos inolvidables de Carmina Ordóñez

Carmina Ordóñez fue una de las protagonistas indiscutibles de los espacios de entretenimiento de los noventa. Convertida en uno de los personajes públicos más conocidos del país, además de destacar por su carácter impertérrito y su rebeldía, la socialité protagonizó grandes momentos televisivos:

Una de las primeras famosas en denunciar violencia de género

La televisiva acudió al plató de 'Crónicas marcianas' y aseguró que había sufrido violencia de género por parte de su exmarido, Ernesto Neyra. Para mí no es agradable estar contando esto", contó en el programa de Javier Sardá. "El sentirte humillada y el reconocer que te han maltratado te sientes como una mierda", confesó también en el programa 'Abierto al anochecer' de Antena 3. No obstante, el juez no admitió la querella contra Neyra porque consideró que la famosa "no reunía el perfil sociológico de una mujer maltratada".

Su charla con Lolita: "¿Tú crees que puedes ser mi suegra?"

'La divina' fue íntima amiga de Lolita. En 1996, mantuvieron una memorable charla en el espacio 'Con otro aire', de Canal Sur. "¿Tú crees que puedes ser suegra mía?", preguntó Lolita. Y su amiga respondió con una carcajada: "De eso hablamos luego, en el camerino". Y es que la prensa rosa atribuye a Lolita un idilio con Francisco Rivera Ordóñez, hijo de Carmen y del fallecido Paquirri. Y hubo más. Lolita, volvió a preguntarle: "¿Qué te aporta a ti, que estás pasada de rosca como yo, un hombre de 25 años?". Carmina suspiró: "Eduardo es muy sensible, el hombre de mi vida". También afirmó: "Hay publicaciones que me han hecho daño a mí y a mis hijos. Y cuando se meten con ellos, yo soy una leona".

Su enfrentamiento con Ruphert

Carmina protagonizó un memorable enfrentamiento con el peluquero de la alta sociedad española, Ruphert, en 'En exclusiva', programa presentado por una jovencísima Terelu, en 1997. El estilista fue a plató muy convencido de que Carmina se iba a dejar peinar pero todo se fue a la deriva cuando ella se negó, lo que provocó que él la tildase como "borde". "Esa señora se va a quedar ahí como siempre, siendo una señora pasiva", sentenció el peluquero a una mediadora Terelu.

"Ni trabajo ni me verás"

Fue icónica sus respuesta que le dio a Karmele Marchante en 'Tómbola' (espacio dónde ella era colaboradora). "Nunca te he visto que realmente trabajes", le espetó la reportera. "Ni me verás", le replicó ella, con una respuesta que quedó registrada en los platós de la televisión española.

Estos momentos que coparon la audiencia televisiva, junto a su reconocida forma de retirarse el pelo de la cara-gesto que convirtió en su sello de identidad-, su personaje díscolo que cubría a una mujer en una contienda interna con su propia autodestrucción y su también recordadísima frase "A mí plin, yo soy Ordoñez Dominguín" han hecho que pese a su muerte, el 23 de julio de 1994, su legado a la pequeña pantalla siga vigente.