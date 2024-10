Famosas españolas que padecieron cáncer de mama y lo hicieron público

Este sábado 19 de octubre se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, una fecha importante para recordar que millones de mujeres mueren cada año en el mundo a consecuencia de una lacra que se ceba con ellas. La investigación es clave a la hora de vencerla, así como la visibilidad para fomentar la autoexploración que favorece una detección temprana, clave a la hora de superar la enfermedad.

En este sentido, son varias las mujeres españolas de nombres muy conocidos que han llevado a cabo una importante labor a la hora de visibilizar el cáncer de mama, compartiendo su diagnóstico con la opinión pública y manteniéndose en la lucha contra la enfermedad incluso una vez superada.

Terelu Campos

Terelu Campos D corazón

La hija de María Teresa Campos habló por primera vez del cáncer de mama que padecía en 2012, cuando se le detectó un carcinoma maligno en el pecho derecho. Seis años después se le diagnosticó un nuevo tumor, en esa ocasión en la mama izquierda, y aunque el tratamiento y la operación fueron exitosas, Terelu Campos tomó una determinación para evitar nuevas recaídas en el futuro: se sometió a una doble mastectomía. “Sé que es una decisión difícil, pero está muy meditada porque creo que es lo mejor para mí y para mi futuro”, dijo en la revista “¡Hola!”.

Ana Rosa Quintana

Ana Rosa Quintana Telecinco

El 2 de noviembre de 2021, Ana Rosa Quintana tuvo que compartir con su audiencia un desagradable mensaje: “Hoy quiero explicar que me han detectado un carcinoma en una mama. Está localizado y requiere un tratamiento intenso y tengo que estar alejada de estos platós y estos compañeros”.

Como avisó, se retiró de la pequeña pantalla durante su tratamiento, aunque se mantuvo activa dando visibilidad a la enfermedad acudiendo a diferentes actos y citas. Todavía hoy no se puede hablar de recuperación, pero las revisiones a las que se somete no muestran nada preocupante.

La periodista pasó por esta enfermedad por primera vez en 2010, y desde entonces alertó de la importancia de la detección precoz del cáncer de mama: “A mí me lo detectaron en una mamografía durante una revisión rutinaria”.

Ana Locking

Ana Locking, diseñadora Cedida

La diseñadora reveló en verano de 2021 que le habían diagnosticado cáncer de mama, por lo que se estaba sometiendo a un tratamiento de radioterapia. Se le detectó la enfermedad poco antes de que se decretara el estado de alarma por la pandemia de coronavirus, y semanas después ya estaba siendo operada. También ella recalca siempre que puede la importancia de pasar por revisiones continuas para detectarlo a tiempo.

“Todos los años me la hago y ese me tocaba al terminar el desfile, en febrero. Pero una semana antes del desfile me note un bulto mientras me duchaba. Pensé en aparcarlo esos diez días hasta la revisión, que ya tenía fecha. Lo cuento porque eso nunca se debe hacer”, dijo en una entrevista publicada en “La Vanguardia”.

Encarna Salazar

Encarna Salazar: «He vencido al cáncer con un par de ovarios» larazon

La cantante se vio obligada a retirarse de los escenarios temporalmente a consecuencia del cáncer de mama, una enfermedad que, por fortuna, ha superado, tal y como celebró en una entrevista publicada en LA RAZON. También ella aboga por las revisiones continuas como la mejor arma: “Tienes que estar siempre pendiente de la salud, de los chequeos, de las historias, pero me siento genial”.

Cristina Hoyos

La bailaora Cristina Hoyos larazon

La bailaora habló públicamente del cáncer de mama que padeció en su libro “Ánimo, p’alante”, en el que cuenta que se notó un bulto sospechoso por primera vez el 1 de diciembre de 1996 “1996, en una fiesta de despedida de Nacho Duato en Madrid porque dejaba de bailar”. Con tono optimista, recalcaba entre sus páginas que “no estoy enferma, sólo operada de cáncer”, y aplaudía el cambio de mentalidad que se había producido en la sociedad en cuanto al cáncer de mama, una enfermedad que hasta hace pocos años se asociaba con una muerte segura. Hoy, la tasa de supervivencia a cinco años es del de 82,8% de forma global, y supera el 99% en las pacientes diagnosticadas con enfermedad exclusivamente en la mama.

Luz Casal

Luz Casal larazon

Fue diagnosticada por primera vez en 2007, y tres años después sufrió la misma suerte en el pecho contrario. “Ante una evidencia así hay dos maneras de tomárselo y una es derrumbándote y otra es diciendo 'esto es lo que hay, qué tengo que hacer’, y eso fue lo que hice”, reflexionó ante Bertín Osborne en el programa “Mi casa es la tuya”.

Esperanza Aguirre

La ex presidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre Óscar J.Barroso Europa Press

Fue diagnosticada en 2011, cuando todavía era presidenta de la Comunidad de Madrid. Se sometió a una intervención quirúrgica el Hospital Clínico de Madrid que “salió bien”, según se informó entonces. Poco después, se retiró para pasar más tiempo con su familia. “Dejé la presidencia de la Comunidad en septiembre de 2012 porque quería estar con mi familia, compartir más tiempo con ellos. Fue un momento difícil, pero una buena decisión”, explicó en una entrevista en LA RAZÓN.

Inés Sainz

Inés Sainz en una imagen de 1997, cuando se alzó con la corona de Miss España larazon

Fue Miss España en 1997 y anunció que padecía cáncer de mama en 2019. Un año después, se mostraba optimista en una entrevista en “Jaleos”, aunque cautelosa antes de hablar de recuperación: “Gané una batalla, pero no la guerra, todavía sigo en tratamiento, muy sencillo, pero estás con el miedo de que se puede reproducir. Yo intenté ayudar a los demás para que siguieran mi caso”.

Sonsoles Suárez Illana

En la imagen, familiares y amigos de la familia Suárez larazon

Por desgracia, en la familia del expresidente Adolfo Suárez han estado acostumbrados a convivir con el cáncer. Su hija Sonsoles no fue una excepción y fue diagnosticada en 2004. Le fueron extirpados los dos pechos y se sometió a quimioterapia, tratamiento gracias al cual, finalmente, pudo superar la enfermedad y ha rehecho su vida, tras su boda, en 2012, con el músico Paulo Wilson, enlace al que su padre ya no pudo asistir por su delicado estado de salud.

Uxue Barkos

Uxue Barkos larazon

En 2011, la política navarra tuvo que dejar temporalmente el Congreso tras confesar que padecía cáncer de mama, enfermedad que la obligó a someterse a un tratamiento de quimioterapia y pasar por quirófano.