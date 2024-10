Famosas que han sufrido cáncer de mama y lo han superado: De Ana Rosa Quintana a Linda Evangelista

Muchas son las famosas que han utilizado su imagen para dar visibilidad al cáncer de mama, una enfermedad que afecta a 1 de cada 8 mujeres. Un gesto con el que pretenden concienciar sobre lo importante que es someterse a revisiones periódicas o normalizar términos como "masectomía".

En julio de 2010, la veterana periodista Ana Rosa Quintana fue diagnosticada de cáncer de mama. Acudía a una revisión rutinaria, antes de comenzar sus vacaciones de verano, cuando le detectaron la enfermedad en grado 1: no necesitó quimioterapia, solo radioterapia, lo que le permitió mantenerlo relativamente "en secreto, para no asustar a mis hijos", que por entonces tenían seis años.

Tras terminar su tratamiento decidió compartir su experiencia para concienciar sobre la importancia de los controles rutinarios. En esa ocasión, haberlo cogido a tiempo le salvó. Lo que no podía esperar es que tres años más tarde, en 2021, un cáncer más agresivo que el anterior le obligó a permanecer de baja durante casi un año.

"En este momento hay muchísima gente pasando por lo mismo, miles de mujeres que lo están viviendo o lo van a vivir. No pienso guardarme nada, así que a lo largo de la mañana intentaré contar todo lo que ustedes quieran saber sobre este año", dijo en su vuelta a televisión.

Otro ejemplo de cómo la televisión ayuda a dar voz a la enfermedad es Terelu Campos. La colaboradora de televisión se sentó con Jorge Javier Vázquez, en 2012, para contar ante toda España que se había encontrado un bulto en el pecho derecho. Tras un tratamiento duro, en el que no faltó ni un solo día a su trabajo en televisión, mostró las secuelas físicas y emocionales que la enfermedad estaban dejando en ella.

La hija de María Teresa Campos quiso recalcar que "una nunca puede decir que está curada". En 2018, solo seis años después de su primer cáncer, llegó el segundo, en esta ocasión en el pecho izquierdo. La presentadora no solo tuvo que someterse a la extirpación sino también a tratamiento de quimioterapia y radioterapia. Decidió someterse a una doble masectomía para dejar de "vivir cada revisión con temor" lo que le hizo entrar en lo que siempre recuerda como una de las etapas más duras de su vida.

El nombre de Angelina Jolieva unido al de masectomía. La oscarizada actriz sufrió cáncer de mama y decidió someterse a una extirpación doble. "Mis doctores estimaban que tenía un 87% de riesgo de contraer cáncer de mama y un 50% de padecer cáncer de ovarios (su madre, la productora y actriz Marcheline Bertrand, murió en 2007 de esta enfermedad). Cuando supe que esta era mi realidad, decidí actuar de forma proactiva y minimizar el riesgo lo más que pudiera. Tomé la decisión preventiva de someterme a una doble mastectomía", contó en una carta abierta publicada por "The New York Times".

La diseñadora Ana Locking tuvo que enfrentarse a un cáncer de mama en plena pandemia de la Covid-19. Dos días antes de declararse el estado de alarma, Locking era diagnosticada. La operaron una semana más tarde, de urgencia, porque al estar en fase 3 era necesario extirparlo lo antes posible. "Siempre he sido muy consciente de las revisiones anuales porque mi madre tuvo cáncer. Todos los años me la hago y ese me tocaba al terminar el desfile, en febrero. Pero una semana antes del desfile me noté un bulto mientras me duchaba. Pensé en aparcarlo esos diez días hasta la revisión, que ya tenía fecha. Lo cuento porque eso nunca se debe hacer", reveló para "La Vanguardia".

Aunque en un primer momento le informaron de que debía someterse a ocho meses de quimioterapia y volver a pasar por quirófano, una segunda opinión médica le indicó que el tratamiento no tenía por qué ser tan invasivo. "Ana, has tenido una suerte increíble, puedes sentirte muy afortunada porque tu tumor solo tiene un 7% de probabilidades de reproducirse así que vamos a pasar directamente a la radioterapia", le comentó su oncóloga. Ana Locking reconoce que ese fue el día más feliz de su vida.

También Luz Casalsufrió cáncer de mama. La primera vez en 2007, mientras estaba de gira en Francia. La segunda, tres años después. En ambos procesos se refugió en la música para evadirse de la enfermedad. Su pelo corto se convirtió en un símbolo para muchas supervivientes. Siempre que le preguntan por la enfermedad afirma que "una vez dije algo así como que me mereció la pena pasar por estos dos episodios de la enfermedad. Puede sonar muy duro, puede sonar frívolo, pero lo que aprendí es tan poderoso que, si no las hubiera vivido, sería como persona, y a lo mejor como intérprete, menos interesante".

Kylie Minogue y Anastacia, iconos del pop mundial, también dieron visibilidad al cáncer. La primera tuvo que ser intervenida y sometida a una masectomía y también ella se negó a que el cáncer parara su exitosa carrera musical. Por su parte, Anastacia, tras varias experiencias de cáncer de mama, se sometió a una doble masectomía de la que habló abiertamente protagonizando una portada benéfica para Fault Magazine en la que mostraba las secuelas de la intervención. "Estoy muy nerviosa por dejar que la gente las vea (las cicatrices), de verdad lo estoy, pero quiero ser capaz de ir a la playa y que las primeras fotografías de mi cuerpo sean unas que yo no di", reveló entonces.

En diciembre de 2022, y poco después de perder a su madre, la periodista deportivaMaría Escariofue diagnosticada de cáncer en el pecho. Con optimismo reconoció que "el cáncer te cambia la vida, pero no es el final. Hasta puede convertirse en una oportunidad".

Más reciente es el diagnóstico de Sarah Ferguson. La duquesa de York fue diagnosticada en una revisión rutinaria y desde entonces ha hecho hincapié en la importancia de controlarse. Su intención: "animar a todas las personas a que se sometan a chequeos médicos".

Una de las últimas "celeb" en manifestar que ha sufrido cáncer de mama ha sido la top model de los 90 Linda Evangelista. Fue en dos ocasiones, la primera en 2018 y la siguiente en 2022. "Me lo detectaron después de mi mamografía anual. Los resultados no eran buenos y, por otros factores de salud, opté por una mastectomía bilateral. Pensando que iba a estar bien ya de por vida. Que el cáncer de mama no iba a matarme", contó en una entrevista publicada por "The Wall Street Journal".