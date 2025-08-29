Fran Rivera reaparece con Lourdes Montes tras la separación de su hermano Kiko e Irene Rosales: "A disfrutar todo al máximo"

La separación de Kiko Rivera e Irene Rosales continúa acaparando todos los titulares de la crónica social de nuestro país. Fran Rivera, hermano del DJ, ha reaparecido en el festival Starlite Occident de Marbella junto a Lourdes Montes y, aunque no se ha referido directamente a la ruptura de Kiko, sí se ha sincerado sobre el buen momento que atraviesa, lanzando un importante mensaje.

Las declaraciones de Fran Rivera

"Yo voy bien, no necesito plantearme nada nuevo, como voy, 'virgencita, virgencita, que me quede como estoy', ¿no? Nada, cada año, la verdad que es que nosotros, claro, al final, los toreros entendemos la vida distinto, entonces eso de retos nuevos, nosotros entendemos que la vida hay que vivirla cada día y bebértela a tragos largos, la verdad que hay que disfrutar porque morir lo sabe hacer todo el mundo, pero vivir no", ha declarado el extorero.

"Así que aplicaos el cuento, a disfrutar todo al máximo hasta que no quede más remedio que volver a casa, la verdad que con los niños el verano se disfruta todo de otra manera, ¿no? Así que nada, seguid disfrutando que todavía queda, parece que se acaba mañana, todavía queda un poquito, vamos a disfrutarlo, hay que pensar en hoy, ya mañana pensaremos en otra cosa", ha zanjado Fran Rivera.

Apurando el verano

Fran Rivera se encuentra apurando el máximo su verano en familia, el primero con su hijo Nicolás, nacido el 9 d abril de este año. El matrimonio se encuentra en la finca "El Recreo", propiedad que heredó junto a su hermano Cayetano de su abuelo, Antonio Ordóñez.