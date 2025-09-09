La hermana de Sergio Ramos la lía al presentar al nuevo miembro de la familia

La familia Ramos tiene mucha guasa. Ya lo ha demostrado en infinidad de ocasiones Sergio Ramos, que ahora quiere compartir con el público su talento más allá del esférico, probando suerte con la música. Pero no solo el marido de Pilar Rubio está cosechando mucha atención estos días con su faceta musical, sino también su hermana Mirian, que acaba de convertirse en algo parecido a madre, con mucho revuelo y grandes dosis de humor y fantasía viral.

Mirian Ramos se ha convertido en todo un fenómeno viral al presentar a un nuevo miembro del clan sevillano. Pero hay truco. Las imágenes que ha compartido con sus fieles en redes sociales no son lo que parecen, ni tampoco evidencian lo que la protagonista desea dar a entender. Juega al despiste al mostrarse en primer plano con un bebé en sus brazos y anunciar con gran emoción: “¡¡¡Os presento a Valentina!!! El nuevo miembro de la familia”, escribía para dejar a todos sus seguidores estupefactos. Había una explicación.

Marian Ramos junto al nuevo miembro de la familia Instagram

Mirian Ramos y la verdad sobre su nuevo bebé

La expectación era máxima, al igual que el asombro, al ver a la hermana de Sergio Ramos con un retoño en sus brazos. ¿Estaba embarazada? ¿Ha sido madre por vientre subrogado? ¿De quién es el bebé? Son muchas de las preguntas que se han hecho sus fans ante la colección de fotografías en las que un recién nacido era el protagonista. Nadie sabía que le estaban esperando y la familia Ramos iba a crecer ante la llegada de un nuevo miembro. Pero este miembro tiene algo especial y es que no es real.

Se trata de un bebé reborn, denominación que reciben los muñecos que reproducen con asombrosa fidelidad a un recién nacido hiperrealista. Un detalle que desvela a la hora de agradecer a la artista de tan asombrosa creación: “Muchas gracias @soniamolinareborn por esta preciosidad de muñeca que tiene a mi hija loca. No pude resistir a cogerla, porque parece totalmente un bebé de verdad”, desvelaba Mirian tras provocar el desconcierto con la idea de que había sido madre por segunda vez en secreto.

En realidad, como detalla poco después, la llegada del bebé reborn a la familia es un regalo por el cumpleaños de su hija. Y es que la pequeña llevaba un tiempo fantaseando con la idea de una hermanita y tener una compañera de juegos. A la espera de que sus papás se decidan a traer más vida al mundo, han optado por darle un capricho intermedio y dejarle que practique sus dotes como hermana mayor: “No sabéis su carita al llegar del cole y ver sus regalos”, decía la hermana de Sergio Ramos.

La cuñada de Pilar Rubio quiso además felicitar a su hija por su octavo aniversario. Lo hacía con un tierno mensaje publicado en sus redes sociales: “Gracias por ser mi hija. Cada día me demuestras algo nuevo con tu ternura, tu risa y tu corazón. No cambies nunca, es lo que te hace única. El mundo es más bonito contigo en él. Te voy a cuidar y a querer toda la vida. ¡Feliz cumpleaños mi pequeña! Te amo sin medida”, escribía Mirian Ramos.