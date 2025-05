Isabel Pantoja, muy enfadada, ataca a Diego Gómez tras su entrevista: "Crápula"

Minutos después de ser emitida la entrevista de Diego Gómez, en la que destaca los regalos que los fans le hacían a Isabel Pantoja, ella se ha pronunciado. Se hablaba de cómo se aprovecharía de sus fieles, cómo le pintan la casa gratis, se la encalan, se la limpian, le hacen comida e incluso le hacen regalos de precios desorbitados. Todo por ser su ídolo y a cambio de permitirles estar con ella unas horas, mientras hacen sus faenas y ella mira.

Parece que lo que ha contado su exnovio no le ha gustado nada y que tenía Telecinco sintonizado, pues no ha tardado ni 20 minutos en responderle. Y lo ha hecho con un enfado monumental enviando un mensaje a la colaboradora Leticia Requejo.

Isabel Pantoja en una imagen de archivo Gtres

El lapidario mensaje de Isabel Pantoja a Diego Gómez

La colaboradora destaca que el mensaje de Isabel Pantoja le ha llegado incluso antes de que Diego Gómez terminase de hablar en el vídeo que han mostrado. Estaría viendo ‘TardeAR’ cuando se ha topado con su ex denunciando sus presuntos abusos con sus fans. No le ha hecho la menor gracia, como así se entrevé en el mensaje de texto que le ha escrito a Leticia Requejo. “Sin saber lo que dice y con el volumen bajado ya se ha puesto nerviosa”, destacaba Frank Blanco, presentador del programa antes de conocer el contenido del mensaje.

La periodista ha optado por leer directamente el mensaje y no maquillar sus dardos: “Esto es un mensaje directo a Diego Gómez. Isabel sabía que alguien así acabaría vendiéndola. Isabel detecta a los crápulas a leguas y él es uno de ellos. La dignidad no paga deudas y Diego parece que las tiene”. Le ha sentado mal y eso que quizá él haya sido de los que menos ha hablado sobre ella y ha tardado dos décadas en romper su silencio.

Un punto de vista que comparten en plató, que destacan que “ojalá todas las personas que la han traicionado y las fueran a traicionar, actuaran como ha actuado Diego Gómez. Después de estar con él dos veces entrevistándole, es realmente complicado que este hombre diga algo realmente feo de Isabel. Y yo sé que ha vivido muchas cosas con ella y no las va a contar o no las ha contado hasta ahora en televisión. Ofertas ha tenido muchas. Si tiene deudas, desde luego, las va a pagar de otra manera”, anuncian desde la dirección del programa Esmeralda Delgado para frenar el enfado de Isabel Pantoja y defender a su entrevistado.

Diego Gómez, ex de Isabel Pantoja, en una imagen de archivo Gtres

Diego Gómez responde a Isabel Pantoja en directo

No se ha hecho esperar y Diego Gómez ha llamado a ‘TardeAR’ para responder a su ex. Destaca que entra telefónicamente porque la periodista a la que atendió es una gran profesional y la única a la que ha concedido una entrevista. En dos ocasiones. Después, pone en duda que el mensaje del enfado de Isabel Pantoja haya sido escrito por ella, algo que defiende con contundencia Leticia Requejo.

Además, Diego quiere recalcar que siente “un gran respeto y cierta admiración por las fans de Isabel Pantoja y que no hay artista importante que no tenga un club de fans que la sujete, la sustente y le ayude”. Dice tener “el mismo respeto hacia las personas que quiero que tengan hacia mí. Lo que os interesa a vosotros es una parte de mi vida y no es propiedad de nadie en exclusiva y, por lo tanto, yo decido hablar de esa parte de mi vida, siempre de una forma respetuosa, cuando yo decidido y con quien yo decido. Nunca he faltado el respeto a nadie”. Recalca también que “he vivido tres años largos de una relación y por supuesto hay una parte de intimidad que me pertenece a mí y le pertenece a ella y nunca voy a comentar, porque no es objeto de la curiosidad pública”.