José Luis Moreno niega a Sandra Barneda tras la amenaza de “cortar el cuello”

José Luis Moreno tiene muchos problemas con la justicia y su vida ha pasado de estar rodeada de lujo y ostentación a ser mucho más incómoda. Especialmente porque muchos de los que antes se mordían la lengua para asegurarse su favor, ahora que caía en desgracia aprovechaban la ocasión para denunciar lo que habían sufrido a su lado. Es el caso de Sandra Barneda, que el pasado mes de marzo desveló un desagradable episodio vivido con el productor, a quien le acusa supuestamente de haberle amenazado de muerte.

Fue durante su entrevista en ‘A las bravas’ con Raúl Pérez, cuando la exitosa presentadora de Mediaset tiró de la manta y confesó algo que llevaba años guardando. Un capítulo oscuro en su trayectoria televisiva sucedido en el plató de ‘Hable con ellas’, programa en el que compartía espacio con Rocío Carrasco, Alba Carrillo o Yolanda Ramos, entre otras. Esta última acusó al productor de deberle dinero durante su etapa de bailarina en ‘Noche de fiesta’ y él se enfadó tanto, que cortó la entrevista. Se fueron a publicidad y aquí se produjo lo que ella denunció, pero lo que él ahora niega tajantemente.

José Luis Moreno se defiende de Sandra Barneda

Tal y como describió la presentadora de ‘Supervivientes’ y ‘La isla de las tentaciones’ en su entrevista radiofónica, todo sucedió en 2021 cuando las cámaras no grababan. Durante una pausa publicitaria, el productor de televisión se quejó sobre la dirección que estaba tomando la conversación y cómo eran planteadas las preguntas y ahí se produjo el encontronazo: “Creo que ha sido de los peores momentos de la televisión. Al final no me callé, me la jugué porque él me dijo: ‘Estás acabada en televisión por hacer esto’. Pero nadie puede amenazar y decir ‘una más y te corto el cuello’”.

José Luis Moreno, en Madrid Gtres

Ahora es José Luis Moreno quien toma el turno de palabra y lo hace para desmentir a la presentadora. Lo hace hablando con la revista ‘Semana’, en medio de sus conflictos judiciales por el caso Titella por supuestos delitos de estafa, blanqueo de capitales, organización criminal, alzamiento de bienes y supuesto fraude a la Hacienda Pública entre 2017 y 2021. Un caso que se juzga en la Audiencia Nacional, del que él se desvincula por completo: “Han pasado cinco años y no hay señalamiento de juicio, porque no tienen vergüenza. Están podridos”.

José Luis Moreno se queja de que “se han cometido atrocidades conmigo”, pero promete “poner en su sitio a todos y cada uno de los que han manchado mi nombre”, además de “intentar matarme y enterrar muertos en mi jardín, pero aquí estoy vivo y coleando”. Es aquí donde señala a la presentadora: “Por ejemplo, yo nunca le dije a Sandra Barneda lo de cortarle el cuello”, sentencia el productor. Asegura que ahora “se compra cualquier cosa” y que ese suceso que ella le adjudica no sucedió, ni tampoco hubo el correspondiente gesto con el dedo que ella entendió como una amenaza. Dos versiones, una sola verdad.